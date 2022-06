Maren (26) vil at skatten fra 20.000 samer går til Sametinget

Movt politihkkárat hupmet nubbái

Dievasčoahkkimis leat politihkkárat sihke ikte ja odne čalmmustahttán ja digaštallan movt hupmet nubbái.

– Dáppe lea maid váttis digaštallat áššiid, go mun sártnun ovdamearka dihte boazodoallu birra, de lean gullat ahte in galgga dan birra hupmat, go in máhte doarvái boazodoalu birra, dadjá Ronny Wilhelmsen (Bargiidbellodat).