Malia Obama viser avstand til Trumps presidentordre

Under besøket til Sundance Film Festival tidligere denne uken ble hun observert i massene som demonstrerte mot de mye omdiskuterte oljerørledningene som skal gå gjennom reservatet til Standing Rock Sioux-stammen. Dette melder flere medier.

Mens Barrack Obama satt på president-tronen i Amerika besluttet han at oljerørledning-prosjektet skulle stoppes.

Denne uken kom kontrabeskjeden. Nåværende president, Donald Trump, skrev under på en presidentordre som gjenopptar driften om de omtalte oljerørledningene Keystone XL og Dakota Access.

Politisk aktiv

Selv om den tidligere president-faren til 18-årige Malia Obama har sagt at datteren ikke skal inn i politikken, så ser det ut til at hun gjør nettopp det.

Gjennom tilstedeværelsen i demonstrasjonen viste eldstedatter Obama avstand til Trump sin beslutning om å gjenoppta byggingen av oljerørledningene.

PROTESTANTENES OPPHOLDSSTED: Slik ser det ut på utkanten til Sioux-stammen sitt området. Demonstranter fra hele verden har samlet seg for å vise avstand mot de omtalte prosjektene. Foto: TERRAY SYLVESTER / Reuters

Det skal ha vært nærmere 100 personer samlet i Utahs hovedgate i tungt snøfall for å demonstrere mot den mye omdiskuterte saken.

Senere på dagen ble hun også invitert til et privat arrangement hvor hun møtte lederen for Standing Rock Sioux-stammen, Dave Archambault. Dette melder Daily Mail.

Hylles av skuespiller

Malia Obamas tilstedeværelse ble ikke bare lagt merke til av flere medier. Skuespiller og demonstrant Shailene Woodley har også rost den samfunnsengasjerte jenten.

– Det var utrolig å se Malia. Jeg så henne i går kveld når hun var på arrangementet med Dave Archambault.

Woodley roser også den Harvard University-klare studenten for at hun tør å skape sitt eget navn.

– Jeg er vitne til en person og kvinne som tør å trå opp sin egen sti, til tross for at hun kommer fra en kjent familie. Hun (red.anm. Malia Obama) er villig til å delta i demokratiet, og på grunn av hennes tilstedeværelse så kommer også hennes unger til å leve i et demokratisk samfunn i fremtiden, sier Woodley.