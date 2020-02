(Artikkelen oppdateres fortløpende til og med 6. februar)

Nå er det tid for feiring. Samenes nasjonaldag banker på døra.

Men hvor kan du delta? Her er litt hjelp til deg, nemlig en oversikt over feiringer over hele landet.

Trykk på lenkene under for å gå direkte til de forskjellige stedene:

GÁKTI: Samekofta er for mange en selvfølge denne dagen. Her ser vi dem samlet i Deatnu/Tana på samenes nasjonaldag for noen år siden. Foto: Per Heimly / NRK

Longyearbyen

Vi starter lengst nord. For dette skjer i Longyearbyen på Svalbard 6 februar:

Det Samiske Nasjonalteatret - Beaivváš har urpremiere på sitt splitter nye stykke Olbmot/Folk. Sitatet som skal beskrive stykket er: «Skygger fra fortiden, noe har skjedd som fortsatt følger oss, noe sitter fast, noen har flere skygger enn andre.

I Alta feires samenes nasjonaldag i en hel uke, med ikke mindre enn to festivaler. Allerede på lørdag som var startet Álttá Sámi festivála. Festivalen byr på blant annet kurs i samisk mat, språk og joik, debatter og forelesninger på UiT Alta, og ikke minst samisk pubaften.

Sami Music Week jubilerer og arrangeres i Alta på sitt tiende år. Også denne festivalen startet 1. februar. Sami Music Week har sin store finale da de kårer det beste innen samisk musikk på Sami Music Awards 8. februar.

På lørdagen kåres ikke bare det beste innen samisk musikk. Fire samiske designere kjemper om å få vise frem designet sitt under Oslo runaway i høst. «Sápmi Fášhion bálgát» arrangeres på Amfi Alta fra klokken 12.

På Arktisk kultursenter i Hammerfest dukes det for fest. Fra klokken 15:30 blir det salg av tradisjonell middag. I tillegg blir det også utstillinger, tegnebord og koftevisning. Senere på kvelden blir det festkonsert.

I Karasjok inviteres det til margebeinfest på idrettshallen klokken 14. Senere blir det danseforestilling, bygdas unge artister som underholder, felles joik og taler. Mikrofonen vil også være åpen for den modige.

Allerede fra klokken 12 åpnes Báktehárji for dem som er sultne på Biđos. Klokken 19 er det duket for Lounge Sápmi på kulturhuset. Der blir det konsert med månedens artist Sunna.

CHIHIRO OG HEKSENE: Nå snakker de samisk. Filmen kan du nyte på kino i Kirkenes. Foto: Arthaus

Den nordsamiske tittelen til dagens kinofilm er Chihiro ilmmiid gaskkas. Dette fantastiske eventyret fra Hayao Miyazaki vant Oscar for beste animasjonsfilm i 2003. Nå har den fått nordsamiske stemmer, og vises på kinoen i Kirkenes klokken 16.30.

Feiringen i Måsøy kommune finner sted i Lebesby. Der markeres dagen med et foredrag om samene under andre verdenskrig.

Fra klokken 15 begynner det å skje ting på Várjjat Sámi Musea - Varanger Samiske Museum i Varangerbotn. Først kafé med middag og kaker. Så fra klokken 17 blir det kulturelle innslag med både sang og taler. Feiringen fortsetter på fredag 7. februar. Da kommer nemlig selveste Árvvas for å underholde på biblioteket. Dørene åpner klokken 18, og man kan hive seg med i å spille det samiske brettspillet Sahkku.

I Lakselv på Samisk språk– og kultursenter blir det aktiviteter og servering til barn og voksne fra klokken 10 til 14. Her oppfordres det til å ta på seg gákti/samekofte.

I Vadsø har barnehagene har arrangementer på dagtid for dem som skal begynne på skolen. Senere, nærmere klokken 17.00-19.00 blir det visning av kortfilmer, kafé og KaHoot i regi av ungdomsskole elevene. Så klokken 21 entrer Árvvas scenen.

NM I LASSO: I både Harstad og Tromsø feires nasjonaldagen lenge. Blant annet med NM i lasso. På bildet ser vi Kirsti Monica Eira fra 2012 i Tromsø sentrum. Foto: Roger Manndal / NRK

Hele uka vil det i Balsfjord tilrettelegges for aktiviteter tilknyttet markeringen. Det blir blant annet anledning til å lage seg perlesmykker og nøkkelringer med fargene i det samiske flagget, samt tegnekunst inspirert av motiver fra runebommer. De skrivekyndige og ekstra kreative oppfordres til å lage et samisk eventyr av motiver som blir utstilt.



Hársttáin/Harstad og Giehtavuona/Kvæfjord

I Harstad og Kvæfjord slår de på stortromma. Her arrangeres det en samisk måned i 2020. Programmet startet allerede i januar og varer til og med 27. februar. Det bys på litt av hvert i løpet av denne begivenhetsrike måneden.

På selveste dagen starter det allerede på morgenen med markeringer på skoler og universitet. Så på ettermiddagen starter feiringen for alvor på Trondenes historiske senter. Det blir salg av Biđos med påfølgende aktiviteter som konkurranser i lassokasting.

Lørdag 8. februar blir det heftige rytmer med den samiske rapperen Slin-craze på Ludo bar klokken 23. Om du synes det er litt for lenge å vente, ikke fortvil, for først er det sammenkomst på Cafe 4 roser fra klokken 20.

Klokken 10.15 er det markering på Kåfjord Rådhus. I tillegg til tale får du også med deg kulturelt innslag ved Olderdalen barnehage. Så blir det bevertning.

Ved Davvi álbmogiid guovddáš/Senter for nordlige folk starter det klokken 10. Her blir det også mer utover kvelden. Både åpning av utstillingen som er dedikert til Elsa Laula Renberg. Så kulminerer det hele med musikk: Opphav + Risten Anine.

Kåfjord Rådhus : Her ligger programmet.

: Her ligger programmet. Davvi álbmogiid guovddáš: Sjekk programmet.

På Halti feirer de med samisk uke. Kinoen viser Jikŋon 2 (Frost 2) og det blir stor feiring på selve dagen 6. februar.

Videre i februar kommer Hålogaland Teater, Nord-Troms Storband og Sámi Našunálateáhter/Det Samiske Nasjonalteatret – Beaivváš på besøk.

Samisk uke Halti: Her finner du det som skjer denne uka.

Programmet i Tromsø er fullspekket. I år som mange foregående år arrangeres en hel uke med feiring. 2.-9. februar inneholder både NM i lassokasting og NM i reinkappkjøring. På selveste dagen kan du nærmest bosette deg på kinoen for å se og høre nordsamisk tale. I Tromsø domkirke blir det samisk gudstjeneste med orgeljoik. Den offisielle feiringen er på rådhuset fra klokken 15.

Polarmuseet markerer samenes nasjonaldag med gratis inngang hele dagen. Norges arktiske universitetsmuseum har arrangementer i hele februar. Så her gjelder det å følge med.

Det er også i Tromsø NRK har størst tilstedeværelse 6. februar. Du inviteres til å bli med til Tromsø og Storgata Camping, der det blir storslått feiring av samenes nasjonaldag. Det blir joikebølge med Binnabánnaš, samisk mat med Kokkejævel, moteshow og artister blant dem Eurovision publikumsfavoritten KEiiNO.

BINNABÁNNAŠ: Helten til de små skal feire samenes nasjonaldag på TV-skjermen. Hvor skal du feire?

Den samiske uka i Bodø starter på mandag. Festmarkeringen på selveste dagen starter klokken 11.30 ved hovedinngangen Nord. Der får du nyte musikk fra både studenter og barnehagebarn. I tillegg er det her sametingspresident Aili Keskitalo feirer dagen. Hun besøker blant annet universitetet, en barnehage, biblioteket og domkirka.

Samisk uke i Bodø: Leser du mer om her.

Hábmer/Hamarøy og Divttasvuotna/Tysfjord

De samiske dagene i Tysfjord starter på mandag og varer til og med 7. februar. Disse dagene kan du utvide kunnskapen din ved å lære både lassokasting, historie og forskjellig type håndverk. På selve dagen starter feiringen på Hamarøy med ordførerens tale og samenes nasjonalsang klokken 10 ved Oppheim skole. Senere blir historiefortelling og fakkeltog.

Vefsn-Ensemblet spiller lunsjkonsert på rådhuset i Mosjøen på samefolkets dag, 6. februar kl. 11.30.

GRUNNLEGGEREN: Elsa Laula Renberg regnes som grunnlegger av samenes nasjonaldag. I fjor ble hun hedret med statue i Mosjøen. Foto: LARS-PETTER KALKENBERG / NRK

Den samiske uka på Mo startet allerede på lørdag. På selveste dagen blir det feiring av samenes nasjonaldag på Rana museum. Dørene åpner 16.00, Der satses det på mat, kaffe, kaker, noen små taler, litt underholdning, og veldig god stemning.

På Sortland, Vesterålen og Lofoten arrangeres det samisk uke i forbindelse med feiringen. Der får du være med på kakebaking, kaffe med samisk mat og filmtitting. Programmet for selve dagen er foreløpig ikke klart. Men det kan avsløres at det blir lønnings-quiz fredag 7. februar.

Samisk uke: Her ligger programmet.

I Kabelvåg starter feiringen klokken 17.00 med gudstjeneste. Deretter blir det sosialt samvær, med ulike programinnslag og aktiviteter for barn og voksne. Blant annet vises filmen «Sameblod» klokken 20.

100 ÅR: I 2017 feiret man 100-års jubileum for det første samiske folkemøtet i Trondheim. Den gang fant også statsministeren veien til Tråante. Foto: NRK

I tre dager feires det på Levanger. Tirsdag 4. februar kan du besøke Gamma. Da er den åpen for alle. På selve dagen blir de musikalsk innslag, taler, og selvfølgelig kaffe og kake.

Klokken ni på morgenen åpner ordføreren dagen sammen med flaggheising. Senere blir det forfatterstund med Torgrim Halvari på Røros folkebibliotek. I tillegg til muligheter for å finne seg god samisk mat, vil det være andre kulturelle innslag utover dagen, så avsluttes det med gudstjeneste klokken 19.

Markering av dagen er ved Snåsa skole. Her blir det taler og oppvisning av gapta (samekofte). Utover dagen blir det boklansering om samer i sør. Midtpunktet kafé er stedet å være, her er både kaffen og kaka gratis. Klokken 19 får du også sett Jikŋon II/ Frost II gratis på kino.

På Nidarosdomen i Trondheim feires det med festgudstjeneste ved det samiske alterstedet i katedralen fra 14.00-15.00. Trondheim Kino feirer ved å vise tre filmer med samisk språk. Sameblod med sørsamisk, Frost 2 og Chihiro og heksene med nordsamisk.

Kafe Borgstua selger Biđos fra klokken 10. I tillegg blir det flere kulturelle innslag utover dagen. Ett av disse er forestillingen «Staaloe - å bekjempe kjempene» produsert av Aårjelhsaemien Teatere og spilles i Skogheim.

Bergen

Bergen Samiid Searvi inviterer samer, venner, familie og andre som er interesserte til en sosial og hyggelig feiring av samenes nasjonaldag i Bergen, torsdag 6. februar på USF Verftet. Her får du møte andre samer, høre joik, spise reinsdyr og ha en koselig kveld.

Litteraturfestivalen i Bergen «Bergen Litfest» har også invitert samiske forfattere denne uka. Blant annet Harald Gaski, Niillas Holmberg, Sigbjørn Skåden, Risten Sokki ja Laila Stien. Temaene er mange og spennende.

Oslo

Hovedstaden har lokket til seg brorparten av de største artistene i Sápmi. Rundt om i byen spiller artister som Mari Boine, ISÁK, Biru Baby, Tana Breddens Ungdom og Intrigue. Så her gjelder det å følge med for å få med seg sine favoritter.

Nasjonaldagen feires med lunsj og taler på Rådhuset fra klokken 11 til 13. På Samisk Hus starter arrangementene allerede klokken 12 og varer til langt på natt. Og Litteraturhuset feirer med arrangementer for både barn og voksne.

Dagen etter selve feiringen inviterer VippaOslo til Sami Super Friday. Her får du muligheten til å smake på ulike samisk inspirerte matretter som VippaOslo har satt sammen med Maret Ravdna Buljo, som nylig mottok Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris.

