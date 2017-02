Liv(et) er en dans

Allerede som unge skjønte Liv at hun ville bli danser. Drømmen var å bli en ballerina. Men i Jokkmokk i Nord-Sverige var dansemulighetene heller dårlige. Moren til Liv er danseterapeut og hun startet en egen dansegruppe for ungene i Jokkmokk.

Studerer dans i Barcelona

Da Liv ble 11 år, og familien flyttet til Linköping, åpnet dansemulighetene seg for Liv.

– Da fikk jeg endelig oppfylt barndomsdrømmen, å danse klassisk ballett, forteller Liv Aira i ukens «Studio Sápmi».

Etter å ha prøvd diverse skoler etter gymnaset får Liv et tilbud hun ikke lar passere.

– Jeg begynte på sykepleierstudiet, men fant fort ut at dette ville jeg ikke. Så dro jeg på en audition, et forsøk på å komme inn på danseskole i Barcelona. Etter audition fikk jeg tilbud om studieplass, og etter litt betenkningstid bestemte jeg meg for å dra til Barcelona.

Studiet heter Institute of the Arts Barcelona.

Til våren er Liv Aira ferdig med tre års studie. I Studio Sápmi får vi høre hva slags undervisning det er på en danseskole.

Rolffa med nytt band

Husker du bandet «Rolffa»? Etter flere hits som «Partyjoik» og «Hjerteknuser» ble det plutselig stille fra det populære bandet.

Frontfiguren i bandet Rolf Morten Anti Amundsen har gjort «comeback» med et nytt band.

Tidligere frontfigur i "Rolffa," Rolf Morten Anti Amundsen, er aktuell med nytt band. Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

«Northquake» heter bandet og flere av bandmedlemmene er kjente musikere i det samiske musikkmiljøet.

Øyvind Karlsen (trommer) og Knut Eilif Bakkevold (gitar) kjenner vi fra heavyjoik bandet «Intrigue».

Vokalisten i «Northquake» er Jan Le`Brandt.

Jan Le`Brandt. Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

Bandet er aktuell med nye låter nå, og i «Studio Sápmi» blir det rock`n roll med låten Victorious.

Samerådets nye president

Samerådet har eksistert siden 1956, og nylig valgte rådet ny president etter avgåtte Aile Javo. Nye presidenten Åsa Larsson Blind gjester også «Studio Sápmi» denne uka.

Åsa Larsson Blind forteller om Samerådets visjoner i Studio Sápmi. Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

Programmet kan du se her eller på NRK 1 onsdag klokken 2315.