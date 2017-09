Lihkusávaldagat NSR:i

Ruoŧa Sámedikki stivraságadoalli Per Olof Nutti sávvá lihku Norgga Sámiid Riikkasearvái buori válgabohtosiin sámediggeválggain. Son lohká sámeálbmoga leat čuvvon mielde Norgga beali politihka, erenoamážit go NSR massii fámu diibmá. Nutti mielas ii leat imaš go nu ollusat leat dorjon NSR go Aili Keskitalo lea čeahppi.