Liet vuoiti: – Ovdal lei ráhkisvuohta áidna dehálaš - dál leat mus eará árvvut vel

Ella Marie Hætta Isaksenis lea hirbmat olu energiija lávddi alde. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK Sápmi

Go Ella Marie lei 16-jahkásaš de son vuosttaš geardde eallimis liikostii nuppi olbmui. Dát lei nu garra dovdu, ahte son čálii lávllateastta dán birra.

Dás šattai dat vuosttaš lávlla maid son goassige lea čállán, ja dát lávlla oaččui nama «Luoddaearru».

– Dalle go čállen lávlaga lei ráhkisvuohta dat áidna mu eallimis mii mearkkašii maidige. Dál lean šaddan veahá boarraset ja mus leat maid eará árvvut eallimis. Dat vuhtto maid mu lávllačállimis. Dál čálán politihkalaš teavsttaid ja dakkár teavsttaid mas muitalan maid oaivvildan servodaga birra, čilge Ella Marie.

Sámi Grand Prix sadjásaš

Go deatnolaš nuorranieida lei 17-jahhkásaš, de dieđihii iežas Sámi Grand Prix lávlongilvvuide.

Álggus ii bessan mielde, muhto de lihccojuvvui okta joavku ja Ella Marie beasai mielde lávlongilvui sadjásažžan.

Dasto son vuittii olles gilvvu ja beasai dainna ovddastit Sámi eurohpálaš veahádatgielaid lávlongilvvuin Liet International.

Ella joavkkus Isak leat mielde muhtin Norgga čeahpemus ámmátmusihkkáriin. Okta dain lea gitáračuojaheaddji Jan Ole Kristensen. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK Sápmi

Dás son vuittii vuos 1000 euro ja bálkkašumi mas ártisttat jienastedje guhte sin mielas lea buoremus.

Dasto vuittii váldovuoittu ja 2000 euro. Dás lea riikkaidgaskasaš árvvoštallanjoavku mii mearrida geasa bálkkašupmi juhkko.

– Dát mearkkaša hirbmat olu munnje. Musihkka lea oainnat dat mainna háliidivččen bargat. Ja go oaččon dákkár duođaštusa, ahte olbmot liikojit mu musihkkii, de mearkkaša dat hirbmat olu munnnje, dovddaha Ella Marie.

– Bidjá mihttomeriid ja ollašuhttá daid

Eatni Britt Elin, áhčči Alf-Erling ja unnaoabbá Ayla Iselin leat mátkoštan Deanus Guovdageidnui, vai besset čuovvut Ella Marie go joavkkuinis Isak oassálastá Liet International gilvvuin.

GEAHČA VIDEO: Áhčči Alf-Erling ja eatni Britt Elin speažžuba gieđaid. Soai leaba áiddobáliid gullan, ahte sutno nieida lea vuoitán Liet International váldovuoittu. Dás gulat maid eatni dadjá.

Eatni goasii njoarrasii go oinnii nieiddas vuoitimin guktuid bálkkašumiid.

– Dát gal lei somá. Mii leat mearihis rámis go Ella Marie lávllui nu bures ja go vuittii, lohká Britt Elin Hætta Isaksen seammás go sihkasta eret illugatnjala muođus.

Unnaoabbá Ayla Iselin Hætta Isaksen. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK Sápmi

Go sus jearan sáhttágo muitalit makkár olmmoš Ella Márjá lea, de muitala ahte son lea hirbmat nággár, muhto buori vuogi mielde.

– Son lea dakkár olmmoš, ahte go vuos bidjá alcces mihttomeriid, de son ollášuhttá daid. Dat gal lea mu mielas hirbmat buorre attáldat, oaivvilda son.

Máilbmái musihkanis

Ella Marie áigu dál bargagoahtit iežas vuosttaš skearruin ja son doaivu Liet vuoittu veahkehit su ollašuhttit áigomušas máilbmái beassat musihkainis.

– Dát gal lea buorre vásáhus munnje ja mu jovkui. Vuoitu mearkkaša maid ahte eambbosat besset gullat min musihka Mu áigomuš livččii ahte olbmot galggašedje beassat gullat sámegiela ja oahpásmuvvat min kultuvrii, lohká Ella Marie ja mojohallá.

Musihkalaš ovdánbuktin lei erenoamáš buorre dán eahkeda. Dasa liikojedje sihke geahččit Báktehárjis Guovdageainnus, riikkaidgaskaš árvvoštallanjoavku ja dat eará ártisttat. Danne faskii Ella Marie Hætta Isaksen guktuid vuoittuid. Foto: Dan Robert Larsen / NRK Sápmi

Go eatnis jearan jáhkkágo nieiddas nagadit máilbmái beassat musihkainis, de son vástida ná:

– Áigi ferte čájehit mo dat manná.