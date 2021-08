Den eldre mannen ringte til noen i familien onsdag kveld rundt klokken 22.00 og informerte om at han ikke visste hvor han var, og at han har lite strøm på mobiltelefonen.

Både familie og venner dro til området for å lete etter han.

Området er i nærheten av Bieskenjárga, rundt to mil sørvest for Karasjok sentrum.

UTFORDRENDE TERRENG: Letemannskap leter etter den savnede i Bieskenjárga-område, nærmere bestemt Čoallejárnjárga. Området består av tett skog og kupert terreng.

Da de ikke fant han, ringte de politiet natt til torsdag klokken 04.40 og meldte mannen savnet.

Finnmark politidistrikt meldte via Twitter at de har startet en leteaksjon, rundt én time senere klokken 05.32.

Leteaksjonen har siden da pågått med økende styrke.

Les også: Multebærplukker fortsatt savnet i Karasjok – leteaksjon pågår

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

100 personer leter etter mannen

Politi og letemannskap har lett etter mannen hele torsdag og natt til fredag.

Letemannskapet består av Sea King-helikopter, Røde Kors, Sivilforsvaret, brannvesenet, to hundeførere og frivillige.

Ved halv ti-tiden torsdag formiddag meldte politiet at de har funnet mannens ATV.

HÅP: Innsatsleder Anders Bjørke-Olssen for leteaksjonen har fremdeles håp om å finne mannen i live. Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Fredag formiddag informerte innsatsleder Anders Bjørke-Olssen at nærmere hundre personer nå leter etter mannen.

– Vi har søkt iherdig hele natten. Opp mot hundre personer har vært i sving på det meste. I tillegg har vi brukt både drone og norske redningshunder, sier innsatsleder.

Ifølge innsatsleder Bjørke-Olssen leter mannskapet i et svært krevende og utfordrende terreng.

– Det er svært krevende terreng. Det er kupert, tett skog og kratt, men også en del høyder, sier han.

Utvider søketeig og vil lete også i elven

Nå har de bestemt seg for å utvide søkeområdet.

– Vi utvider søketeigen. Mye av primærteigen er nå både grovsøkt og finsøkt, så nå utvider vi teigen lite grann med nye grovsøk-teiger, sier han.

Operasjonsleder Leo Johansen i Finnmark politidistrikt har tidligere uttalt til TV2 at de leter i et område på to ganger tre kilometer.

SØKETEIG: Politiet leter mannen innenfor denne søketeigen. Foto: Politi

I løpet av fredag vil dykkemannskap fra Alta gjøre søk i Karasjokelva. Det er også satt inn drone fra forsvaret i søket. Leteaksjonen pågår med uforminsket styrke, informerer Finnmark politidistrikt i en pressemelding fredag klokken 15.30.

– Vi har utarbeidet søksplaner i forhold til dykkermannskapene som settes inn fredag ettermiddag. Vi ønsker å få gjennomsøkt elveleiet og kulpene, opplyser operasjonsleder Stein-Hugo Jørgensen i pressemeldingen.

Håper fremdeles å finne mannen i live

Leteaksjonen har pågått i et halvannet døgn og mannskapet begynner å bli slitne.

STOR LETEMANNSKAP: Innsatsleder for letemannskapet kan fortelle at letemannskapet består nå av opp mot hundre personer. Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

– Nå er vi i en liten fase hvor vi bytter ut litt mannskap. De som er slitne drar hjem og vi har nye på vei, så rundt 50 prosent av mannskapet skiftes ut, sier innsatsleder Anders Bjørke-Olssen.

Innsatsleder har et håp om å finne mannen i live, men det begynner å bli kritisk.

– Vi er ennå i en redningsaksjon. Vi går «all in» for å finne mannen i live, men vi skal være ærlige på at det begynner å gå mange timer. Slik at vi også har tenkt på andre baner, sier han.

Bjørke-Olssen vil også gå gjennom informasjon for å se om de har oversett noe.

– Vi går også gjennom det vi har av informasjon med kritiske blikk, og ser om det er noe vi kan ha gått glipp av noe, sier han.

Røde Kors hjelp fra nabokommune

Fungerende Røde Kors-leder i Kautokeino, Per Ivar Klemetsen har kommet fra nabokommunen med et mannskap på til sammen åtte personer.

NABOHJELP: Fungerende Røde Kors-leder i Kautokeino Per Ivar Klemetsen bidrar i leteaksjonen med et mannskap på totalt åtte personer. Foto: Privat

– Vi må hjelpe til da det er iverksatt en så stor leteaksjon som dette, sier han.

Klemetsen har innkalt flere frivillige da leteaksjonen forlenges.

– Vi har hvilt litt, men vi har bedt om forsterkninger. Vi har fått tak i flere som vil komme, slik at vi kan skifte ut mannskap. Vi følger situasjonen tett, og dersom noen blir slitne, så må de få lov til å dra hjem. Det er også mulighet for å hvile her og fortsette å lete, sier Per Ivar Klemetsen.

Politiet vil søke etter mannen utover helga, dersom han ikke blir funnet.

– Hvor lenge vi kan holde på i dag vet vi ikke, men det er klart at mannskapene er slitne. Så i løpet av kvelden vil det vurdert om det er hensiktsmessig å ta en pause for så å gå på med friske mannskap senere i helga, dersom ikke søket i dag fører fram, sier operasjonsleder Stein-Hugo Jørgensen.