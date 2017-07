Naturentusiast i Tana-området Oddmund Aslaksen forteller om en annerledes lauvmakk enn tidligere.

Før i tiden var det en større grønn makk som regjerte i Øst-Finnmark, nå har den fått sin etterkommer.

Denne makken har en svart lignende farge med en stripe og er mye mindre enn tidligere, men fortsatt like sterk.

– Forrige helg spiste den opp bladene på et helt nytt tre på under et døgn, forteller Oddmund Aslaksen.

NATURENTUSIAST: Oddmund Aslaksen. Foto: Oddmund Aslaksen

Fjellsidene blir mørkere og mørkere noe som er blitt en gjenganger rundt omkring i området.

Tidligere angrep av lauvmakk

– For rundt 10 år siden ødela lauvmakkene nesten hele skogen i Øst-Finnmark. Bare de sterkeste kvistene ble igjen, forteller Aslaksen.

BJØRKANGREP: For 12 år siden i Tana-området. Foto: Oddmund Aslaksen

Han husker også et lauvmakk angrep på 60-tallet i Tana, da spiste lauvmakken opp alt. Hele skogen morknet og de råtne trestokkene synes fortsatt.

Redd for at skogen forsvinner

Om lauvmakken flytter seg til flere områder er Aslaksen redd for at skogen vil forsvinne om ikke bjørken selv klarer å lage et selvbeskyttende stoff.

Han forteller om et eksempel i Nesseby og oppover mot Skippagurra der hele bjørkeskogen har morknet. Der finnes det ikke lenger skog.

OPPSPIST: Flere bilder på hvilke skader lauvmakken gjør. Foto: Oddmund Aslaksen

Naturen endres

I de områdene hvor bjørka er oppspist, er det nå mye mer grønt gress.

Dette er et eksempel på hvordan naturen blir påvirket av mye lauvmakk.

GRØNT GRESS: Oppspist bjørk kan føre til mer grønt gress Foto: Oddmund Aslaksen

– Når bjørka forsvinner faller makken på bakken og begynner å spise lyng, når lyngen da forsvinner begynner gresset og gro, sier naturentusiast Oddmund Aslaksen.

Om man hadde hatt sauer kunne dette vært gode gjeteområder, legger Aslaksen inn.

Disse naturendringene kan også være en ulempe for fuglejakt i området. Ved høyt gress vil dette kunne irritere øynene til hundene noe som kan føre til at øynene hovner opp.

Avslutningsvis håper Aslaksen på en veldig kald vinter slik at insektene dør ut. Han synes det er trist om skogen forsvinner.