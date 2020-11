Lásse (7) våknet plutselig opp uten å kunne se på det ene øyet

Det var for snart tre uker siden Lásse Duommá Myrnes-Nystad våknet opp og kjente han ikke klarte å åpne det ene øyet.

Foreldrene hadde i begynnelsen av oktober oppdaget at sønnen var veldig hoven i kinnet, men hevelsen forsvant over natten.

14 dager senere kom kulen tilbake.

Denne gangen måtte Lásse til legen for første gang med hevelsen. Han ble sett til av både tannlege og den lokale legen i Kautokeino, men de oppdaget ikke noe spesielt annet enn at syvåringen hadde litt store og hovne mandler.

Uken etter legebesøket dukket hevelsen opp en annen plass, nemlig på høyre øye.

Lásse våknet litt tidligere enn han pleide og oppdaget at han ikke klarte hverken å åpne eller se med det ene øyet.

– Jeg fikk litt panikk og skjønte ikke hvorfor jeg ikke fikk til å åpne øyet, sier Lásse.

Syvåringen klarte å stable seg inn til foreldrenes soverom. Da lyset kom på inne hos foreldrene, innså de at sønnen ikke sutret for ingenting.

– Øyet var helt gjenlimt. Det så ut som han hadde en drue under det øvre- og nedre øyelokk. Det var rart at det ikke kom puss fra øyet, sier far Thomas Myrnes Nygård.

FAR OG SØNN: Lásse Duommá Myrnes-Nystad (7) med litt hovent kinn sammen med far Thomas Myrnes Nygård. Foto: Privat

– Ubehagelig når man ikke vet hva det er

Denne gangen bar det av gårde til øyelegen i Alta for å finne ut hva som hadde skjedd, men heller her klarte de å finne ut hva som feilet Lásse.

Øyet var for hovent til å undersøkes. Han ble sendt hjem med antibiotikakur i hånden.

Etter disse tre legebesøkene valgte foreldrene nærmest å ta saken i egne hender. De kontaktet flere leger og forklarte sykdomsforløpet og fikk komme tilbake til legen da hevelsen ikke hadde gått ned.

De forklarte at sykdomsforløpet lignet veldig mye på de tilfellene når en parasitt, som kalles for reinbrems, kommer inn under huden på barn.

– Det er ubehagelig når man ikke vet hva det er og det er vanskelig å få svar. Legene tenkte heller ikke automatisk på det, sier faren Thomas.

HOS ØYELEGEN: Med munnbindet på fikk øyelegen ta en nærmere sjekk på øyet. Foto: Privat

Det ble tatt blodprøve av Lásse som ble sendt til Universitetssykehuset i Tromsø (UNN), men svaret kom ikke før to uker senere. Prøven var positiv: Lásse fikk påvist reinbrems.

Larver som borer seg gjennom huden

Reinbrems er en parasitt som man ikke hører mye om, men som til vanlig lever på reinsdyr.

Det er små fluer som legger egg i hår eller pels som utvikler seg til små larver som nærmest borer seg gjennom huden.

LEGGER EGG: Slik ser det ut når reinbremsen legger egg. Foto: Arne Claus Nilssen

På undersiden av huden kan de leve og forflytte seg.

Det finnes flere skrekkeksempel på reinsdyr som blir pint i hjel av reinbremsen, men det er uvanlig at mennesker blir plaget av parasitten under huden.

SKREKKEKSEMPEL: Slik har det sett ut under skinnet på noen av reinsdyrene som har blitt pint av reinbremslarver. Foto: Kjetil Åsbakk/Norges veterinærhøgskole

– Reinbremsen kan være farlig for mennesker hvis den får utvikle seg. I verste fall kan den gi skader på øyet som fører til nedsatt syn eller at man blir blind. Det vanligste er at man har en eller flere kuler i ansiktet.

Det sier Kjetil Åsbakk, tidligere professor i biologi ved Universitetet i Tromsø (UiT), som har jobbet mye med den mystiske fluen. Han understreker at det er veldig sjeldent man ser slike alvorlige tilfeller.

Åsbakk var med på en undersøkelse hvor de fulgte 39 personer som hadde fått påvist reinbrems. Ingen av de 39 personene fikk noen komplikasjoner i etterkant.

Med undersøkelsen i hendene kunne de lage tester for antistoff. Åsbakk tror kan være med på å gjøre at reinbrems nå påvises i flere tilfeller.

– Det er veldig sjeldent at det får større konsekvenser for dem som får påvist reinbrems, sier Åsbakk.

Se flere bilder og tilfeller av larven:

Reinbrems Larve av reinbrems. Denne larven ble hentet levende fra under huden til en pasient behandlet ved sykehuset i Hammerfest i fjor. Larven målte seks millimeter og satt ved tinningen. Bildet er tatt gjennom stereolupe. Foto: Arne Claus Nilssen Levende larve på overflaten til netthinnen hos en pasient. Bildet er tatt i forbindelse med en operasjon på Universitetssykehuset i Nord-Norge. Foto: Kristian Fossen Egg av reinbrems. Insektet legger eggene langs et hårstrå og fester med et limlingende stoff. Når eggene klekkes kravler larvene ned til hårfestet og borer seg inn i huden. Foto: Kjetil Åsbakk Hypoderma tarandi legger egg. Foto: Arne Claus Nilssen Nærbilde av reinbrems. H. tarandi er en hudbrems. Det innebærer at den legger egg på huden til dyra den snylter på. Andre typer brems sprøyter levende larver inn i nesebora på dyra. Foto: Arne Claus Nilssen Barn som blir infisert av reinbrems kan få kortvarige hevelser og betennelser ulike steder i ansiktet. Denne gutten er en av de som ble behandlet ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest i fjor. Foto: Privat

Tredobbel dose med medisiner

Det finnes en enkel måte å beskytte seg mot reinbremsen, nemlig ved hjelp av et hodeplagg. Dette sørger for at fluen ikke får sette seg i håret og legge egg.

Nå har hevelsen gått bort hos Lásse og alt står godt til med syvåringen. Han fikk en tredobbel dose med medisiner ved barneavdelingen på sykehuset i Hammerfest for å ta knekken på larvene som levde i han.

– Det var gøy å dra til legen i Alta og Hammerfest, for da fikk jeg også fri fra skolen. Samtidig var det kjedelig å vente, sier Kautokeino-gutten Lásse, som straks blir åtte år. Ett av ønskene er å feire bursdagen helt frisk.

FORTSATT HOVENT: Slik så Lásse sitt kinn ut etter at han var hos legen. Foto: Privat

Han sier han ikke opplevde noe stort ubehag mens hevelsen var på sitt verste, men gøy var det ikke. Hverken for han selv eller foreldrene.

– Vi må vel kjøpe noen stilige sommerluer, for dette orker vi ikke flere ganger, sier far Thomas.