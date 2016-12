Låner ytterligere elleve millioner for å balansere årets budsjett

For å balansere budsjettet for inneværende år innså kommunestyret i Tysfjord at de måtte krype til korset, og be om å øke kassakreditten med ytterligere elleve millioner kroner.

Det kommer på toppen av de 60 millioner som kommunen har i likviditetslån fra før.

Med det nye låneopptaket øker dermed gjelden i Tysfjord til 71 millioner kroner.

Økonomisjef Mari Hegge orienterte kommunestyret om tilstanden der Tysfjord ligger an til å få 11 millioner kroner i minus på regnskapet for inneværende år. Derfor er det behov for å dekke dette opp ved help av lån.

– Kassakreditten vår er på 60 millioner kroner, og vi bruker nesten hele den. Kostnadene med dette er renter, og ut fra dagens rentenivå ligger det på 1,38 millioner kroner på det lånet. Det koster å ha det, men uten lånet har vi ikke greid å betale ut verken lønn eller betale regningene våre.

Reagerer på nytt lån

Felleslistas Filip Mikkelsen reagerte på at kommunen hans må gå til det skritt å gjøre nye låneopptak for å balansere et budsjett.

Filip Mikkelsen fant ikke dekning for årets underskudd, og måtte dermed gå med på å øke kassakreditten. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Den innstillingen om foreligger er ulovlig i henhold til kommuneloven. Budsjettreguleringer skal gå i balanse. Men vi har ikke noe valg, påpekte Filip Mikkelsen, som da noe motvillig stemte for at kommunen hans må ta slike skritt for å balansere budsjettet.

I skrivende øyeblikk behandler kommunestyret budsjett og økonomiplan for de kommende årene.

