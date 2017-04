Skryter av sørsamisk reindrift

«I de sørsamiske områdene har reintallet vært stabilt gjennom en intern regulering i flere tiår. Utarbeidelse av bruksregler og fastsetting av et høyeste reintall i siidaer har derfor ikke vært så komplisert og ressurskrevende som i Finnmark.»

Reindriften i de sørsamiske områdene har gjennomgående også en optimal flokkstruktur for størst mulig produksjon.»

Dette fremkommer av Landbruksdepartementets stortingsmelding om reindrift som nylig ble offentliggjort.

– Mange har gjort en god jobb

DRENG FOR EN DAG: I september 2016 besøkte landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) en gruppe reindriftsutøvere i Karasjok- og Porsanger-området. Foto: Gyda Hesla/NRK

«Reintallstilpasning har krevd betydelig arbeid, både i næringen og hos myndighetene. (…) Det har først og fremst vært et utfordrende arbeid for distriktene i indre deler av Finnmark, der reintallet var for høyt.»

– Men det må sies at det er veldig mange aktører som har gjort en god jobb med å få ned reintallet i tråd med vedtak, men de må ikke bli taperne i reindriftspolitikken.

Dette sa landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NRK da stortingsmeldingen ble lagt frem.

§ 60. Reintall Ekspandér faktaboks I bruksreglene, jf. § 57, skal det fastsettes et øvre reintall for den enkelte sommersiida. Reintallet skal fastsettes ut fra det beitegrunnlag som siidaen disponerer. Det skal i bruksreglene gjøres nærmere rede for de drifts- og beitemessige vurderinger som ligger til grunn for det fastsatte reintallet. Der det er påkrevet for å få en forsvarlig bruk av vinterbeitene, kan det også fastsettes et reintall for de forskjellige vintersiidaene.

En vintersiida eller annen gruppering kan be om at det fastsettes et eget reintall for dem.

Overstiger reintallet i siidaen det reintall som er fastsatt etter første eller annet ledd, skal siidaen utarbeide en reduksjonsplan. Dersom siidaen ikke gjør dette, eller ikke klarer å gjennomføre planen, skal hver siidaandel redusere det overskytende antall forholdsmessig. Reindriftsstyret har ansvar for at en slik reduksjon gjennomføres. Det skal settes frister for utarbeidelse av plan og gjennomføring av reintallsreduksjon.

Det kan fastsettes et øvre reintall pr. siidaandel. En reduksjon av siidaens reintall i henhold til tredje ledd skal i så fall skje ved at de siidaandeler som har et reintall som overstiger det fastsatte reintall for siidaandelen, først reduserer ned til det fastsatte reintallet.

Departementet kan ved forskrift gi utfyllende bestemmelser om fastsettelse av reintall. Slik forskrift kan avgrenses til å gjelde ett eller flere reinbeitedistrikter eller ett eller flere reinbeiteområder.

Kilde: Lovdata - Reindriftsloven

ORIENTERER FOLKEVALGTE: En stortingsmelding er et dokument som regjeringen oversender Stortinget. Stortingsmeldingene omhandler ulike sider ved statlig virksomhet, og presenterer regjeringens langtidsplan i ulike politiske temaer, eksempelvis reindrift som i dette tilfellet. Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Vil helst ikke gripe inn

I stortingsmeldingen kan man også lese følgende:

«Reintallstilpasningen i Finnmark har vist at en stor del av næringen ikke har lyktes i dette arbeidet.

Av den grunn har myndighetene for en del reinbeitedistrikter i Finnmark, omgjort og fastsatt nye reintall som var lavere enn de som først ble foreslått av distriktet. (…)».

Landbruksministeren håper imidlertid å slippe å måtte gripe inn i næringen på denne måten fremover.

– Vi må ha rutiner og regelverk som gjør at vi har kontroll på reintallet, slik at reindriften selv er i stand til å forvalte reintallet over tid. Det vil hindre at det vil bli nødvendig med nye administrative vedtak fra statens side overfor reintallstilpasningen. Det vil styrke reindriften på lang sikt, sa Dale da meldingen ble publisert.

Slik forstår du begrepene Ekspandér faktaboks Siidaandel: En familiegruppe eller enkeltperson som hører til en siida og som driver reindrift under ledelse av en person eller av ektefelle eller samboere i felleskap. Ansvarlig leder av siidaandelen (siidaandelshaver) bestemmer hvem som får eie rein i andelen og vedkommendes reintall.

En familiegruppe eller enkeltperson som hører til en siida og som driver reindrift under ledelse av en person eller av ektefelle eller samboere i felleskap. Ansvarlig leder av siidaandelen (siidaandelshaver) bestemmer hvem som får eie rein i andelen og vedkommendes reintall. Reintall: Lederen av siidaandelen skal årlig gi melding om reindrift til myndighetene. Meldingen skal inneholde opplysninger om antall rein i siidaandelen og eiere av rein innenfor andelen. Opplysningene om reintallet er underlagt taushetsplikt.

Lederen av siidaandelen skal årlig gi melding om reindrift til myndighetene. Meldingen skal inneholde opplysninger om antall rein i siidaandelen og eiere av rein innenfor andelen. Opplysningene om reintallet er underlagt taushetsplikt. Fastsetting av reintallet: Distriktene og siidaen bestemmer selv hvor høyt reintallet skal være. Reintallet må ikke være høyere enn beitene tillater (økologisk bærekraft). I de tilfeller hvor Landbruksdepartementet mente reintallet var satt for høyt i de ulike distriktene, ble det fastsatt et øvre reintall av Reindriftsstyret.

Distriktene og siidaen bestemmer selv hvor høyt reintallet skal være. Reintallet må ikke være høyere enn beitene tillater (økologisk bærekraft). I de tilfeller hvor Landbruksdepartementet mente reintallet var satt for høyt i de ulike distriktene, ble det fastsatt et øvre reintall av Reindriftsstyret. Krav om reduksjon: Når næringen ikke klarer å utarbeide reduksjonsplan åpner reindriftsloven for at Reindriftsstyret plikter å bidra til at reintallet blir redusert.

Når næringen ikke klarer å utarbeide reduksjonsplan åpner reindriftsloven for at Reindriftsstyret plikter å bidra til at reintallet blir redusert. Forholdsmessig reduksjon: Innebærer samme prosentvise krav til reduksjon for alle siidaandelen. Et eksempel: Er siidaens (eller distriktets) reintall fastsatt til 800, og det faktiske reintallet er 1000. Da skal hver siidaandel redusere med 20 prosent.

Innebærer samme prosentvise krav til reduksjon for alle siidaandelen. Et eksempel: Er siidaens (eller distriktets) reintall fastsatt til 800, og det faktiske reintallet er 1000. Da skal hver siidaandel redusere med 20 prosent. Tvangsmulkt: Reindriftsstyret kan gi pålegg til siidaer om å bringe eventuelle ulovlige forhold til opphør. Tvangsmulkt eller bøter er et slikt virkemiddel. Det kan fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag, uke eller måned.

Reindriftsstyret kan gi pålegg til siidaer om å bringe eventuelle ulovlige forhold til opphør. Tvangsmulkt eller bøter er et slikt virkemiddel. Det kan fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag, uke eller måned. Reindriftsstyret: Kongen og Sametinget oppnevner til samme sju medlemmer til styret. Styret er faglig rådgiver for den sentrale reindriftsadministrasjonen, forskning og rettledning. Landbruksdepartementet er overordnet myndighet.

Ikke-samisk reindrift scorer høyest

I stortingsmeldingen omtales de sørnorske tamreinlagene som en suksessnæring hva gjelder reinkjøttproduksjon.

«Tamreinlagene har den høyeste kjøttproduksjonen i Norge med opp mot 20 kg per livsrein.»

Stortingsmeldingen beskriver tamreinlagenes driftsform som lik den man finner lenger nord i landet, men har gjennom årene «(...) blitt rendyrket som en effektiv og rasjonell kjøttproduksjon».

«Flokkene er optimalisert med flest mulig produksjonsdyr, og den årlige tilveksten i flokken tas ut som slakt. Reintallet holdes stabilt på et nivå som sikrer størst mulig avkastning per dyr.»

