For fjerde år på rad er Tanaelva stengt for laksefiske. Laksebestanden er fortsatt for lav.

Nå har 15 heldige organisasjoner og lag likevel fått dispensasjon til å fiske – men på finsk side av Tanavassdraget.

Yle Sápmi omtalte saken først.

På norsk side har én organisasjon søkt om dispensasjon og fått avslag.

– Vi mener at forutsetningene for å kunne gi en dispensasjon med vilkår ikke er til stede. Det er ikke et forventet høstbart overskudd av atlantisk laks i Tana i 2024, skriver Miljødirektoratet i avslagsbrevet.

Det er Nasjonalt Villakssenter Tana – Joddu som har sendt inn søknaden og skriver at de vil drive opplæringsfiske rettet mot barn og unge bosatt i Tana og Karasjok kommuner.

– Igjen så får finlenderne fiske i år og det er pinlig for norske myndigheter, mener styremedlem Benn Larsen i Tanavassdragets Fiskeforvaltning (TF).

Han understreker at TF ikke klandrer fiskerne på finsk side, men mener det er kritikkverdig at norske myndigheter ikke er like lydhøre når det gjelder lokale fisketradisjoner som Finland er.

– De har nektet å akseptere tradisjonell og lokal kunnskap og derfor blir vi satt på land, mener Larsen.

Allan Klo Dispensasjoner for laksefiske i Tanavassdraget Nærings-, trafikk- og miljøsenteret i Lappland, som forvalter naturressursene i regionen, innvilget 15 dispensasjoner for laksefiske i Tanavassdraget. De fikk 30 søknader. Miljødirektoratet i Norge fikk inn én søknad og avslo den. Får fiske laks i to uker Det er til sammen 56 laks organisasjonene har mulighet til å fiske frem til 28. juli på finsk side av vassdraget. Miljødirektoratet i Norge mener det ikke er nok laks til å tillate fisking. For å sammenligne så ble det på 1970-tallet tatt nesten 250 tonn laks i året i Tanaelva, noe som utgjorde nesten halvparten av all elvefanget laks i Norge. Ingen enkeltpersoner kan søke om dispensasjon. Eilif Aslaksen Tradisjonskulturen skal få leve videre Grunnlaget for dispensasjonene er videreføring av lokalbefolkningens og urfolks tradisjonelle kunnskap om laksefiske. Dette må likevel veies opp mot laksebestandenes tilstand.

Skal ha like regler

Miljødirektoratet skriver i avslagsbrevet datert 22. mars, at det rett og slett ikke vil være mulig å få dispensasjon til å fiske laks i elva i år, men likevel så fiskes det laks på den finske siden av vassdraget.

Tanaavtalen sier at Norge og Finland skal ha felles fiskeregler for Tanavassdragets grenseelvstrekning.

Det mener Klima- og miljødepartementet (KLD) at de har.

Departementet forklarer at dispensasjonene som er gitt på finsk side gjelder sidevassdrag, og ikke hovedelva der grensen går. Dermed er det Finland som alene bestemmer om det er lov å fiske i de, eller ikke.

– Det er altså ikke slik at organisasjoner på finsk side får tillatelse til å fiske på grenseelvstrekningen, mens norske organisasjoner med de samme forutsetningene ikke får det, skriver departementet i en e-post til NRK.

Men finske myndigheter har faktisk innvilget dispensasjon til å fiske laks i hovedelva, også i grenseelvstrekningen.

NRK har vært i kontakt med KLD. De hadde ikke mulighet til å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Nytt regelverk

I mai i år trådte det i kraft nye fiskeregler for Tanavassdraget. Før det så var det kun til vitenskapelige formål at det ble innvilget dispensasjon, men nå kan organisasjoner også søke om lov til å laksefiske.

Tidligere har NRK uttalt at dispensasjonsordningen kun gjelder for finske fiskere, men dette stemmer ikke.

– I de nye fiskereglene er dette endret slik at det også kan gis dispensasjon fra fiskereglene til organisasjoner i forbindelse med undervisningsfiske eller kulturelle arrangementer, skriver KLD.

Slik som Nasjonalt Villakssenter Tana – Joddu søkte om. Hege Persen er rådgiver på senteret og sier de er fortvilet etter avslaget.

Hege Persen i Norsk Villakssenter Tana – Joddu mener det er viktig at barn lærer om fisketradisjoner og elvekulturen i Tana. Foto: Knut-Sverre Horn / Knut-Sverre Horn

Hun forteller at de har etterlyst informasjon fra Miljødirektoratet om hva som må til for å få innvilget dispensasjon. Likevel endte det med avslag.

– Nå er jo denne fiskesesongen allerede snart over, men jeg håper at vi får på plass en ordning der vi får fiske laks med barna til neste år, sier Persen.

Boikotter ordningen

Benn Larsen i TF aksepterer ikke dispensasjonsordningenen i det hele tatt.

Benn Larsen er tidligere leder i TF og er ikke fornøyd med dagens fiskeregelverk. Foto: Privat

– Det er vi imot. Vi vil ikke søke om dispensasjon til å fiske i vår egen elv.

TF har foreslått en alternativ løsning hvor elva skal være åpen for laksefiske for lokalbefolkningen mellom 4–8 dager i juli. Dette kaller de begrenset kulturfiske.

Har du hørt om at organisasjoner kan søke om lov til å fiske laks i Tanavassdraget? Ja Nei Vis resultat

Han opplevde at deres forslag ikke ble ordentlig vurdert av departementet.

– Nok en gang ble vi overkjørt, sier Larsen.

Men TF har vært en del av forhandlingene om de nye fiskereglene, inkludert dispensasjonsordningen. Dermed har de hatt sjansen til å protestere mot dispensasjonsordningen.

– TF har vært involvert i disse prosessene hele veien og har ikke nevnt dispensasjonsbestemmelsen i sine høringssvar, skriver KLD.

Saken ble endret kl. 18:03: Det ble lagt til at finske myndigheter har innvilget dispensasjoner til å fiske laks i hovedelva, og ikke bare i sine egne sideelever slik KLD har påstått.