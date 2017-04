Laget kunst tross sykdom og smerte

Hanne Grete Einarsen har nylig åpnet utstillingen «Trekk pusten opp i det blå» på Sámi Dáiddaguovddáš/ Samisk senter for Samtidskuns i Karasjok. Utstillingen viser arbeider som hun har laget de siste fire årene, årene da hun slet med ondartet brystkreft.

Endret måten å skape kunst på

– Kreftsykdommen endret meg, for sykdommen ga mye motgang, sier hun.

Sorg og smerte er noe hun fikk kjenne på, spesielt da hun oppdaget at hun ikke lenger klarte å lage kunst slik som som hun tidligere hadde gjort.

– Min mann ledet meg på andre tanker enn å gi opp arbeidet. Han sa at jeg kan jobbe på en annen måte, og skape kunstverk av noe annet.

Det var ordene som fikk Hanne Grete til å finne en annen måte å uttrykke sin kunst på.

Flere titalls selvportrett

Hanne Grete med sine selvportrett. Foto: Anne Olli

Slik begynte hun på et nytt kapittel i sitt kunstneriske liv. For kreftdiagnosen hadde satt en stopper for mange ting. Hanne Grete begynte med seg selv, hun laget selvportrett av sin egen tilstand, akkurat slik det var da hun laget skissene.

I disse Selvportrettene er det mulig å se kroppens fortelling, blodomløpet, hjertet, organene og nervetrådene. Alle de 42 portrettene har noe å fortelle.

Av kabeltrommer blir det søljer

Av avlagte kabeltrommer har Hanne Grete Einarsen laget søljer. Her i bronse. Foto: Anne Olli

Ting som er funnet eller ervervet gis nye betydelser og assosiasjoner. Da hun oppdaget tomme kabeltrommer langs en vei, så måtte hun få mannen til å stoppe bilen å få trommelen med. Av dette har det blitt store søljer med diameter på 1.20.

Og av oppklipte mattefiller er det formet en lavvu som i hennes tanker også handler om nervetråder. Mye av det han har laget til denne utstillingen handler om hennes egen tilstand.

Nervetråder som hun stadig nevner handler om nervetrådene i hennes egen kropp, som ikke er der de skulle ha vært.

Kreftsykdommen gav henne en livsvarig ryggmargsskade som har gitt henne funksjonsnedsettelse. Derfor minner mattefillene som er heist opp under taket henne om nervetrådene i kroppen hennes, samtidig som det også ligner på en lávvu.