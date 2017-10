– Det er ikke noe tvil om at det er læreren som har skrevet disse meldingene. Han har erkjent dette, sier påtaleleder Morten Daae til NRK.

Finnmark politidistrikt etterforsker nå saken som ble anmeldt i slutten av forrige måned. En lærer skal ha sendt flere meldinger til en elev, og etter at moren ble kjent med disse gikk hun til politiet.

I et intervju med NRK forteller hun om en svært tøff tid. Hun oppfatter meldingene fra læreren som seksuelt relaterte og krenkende.

– Har tatt på seg skylda

– Hun har tatt på seg skylda og skammen, forteller mora.

– Men det er ikke hun som skal gjøre det. Det er jo ene og alene den voksne mannen som har sendt meldingene som har skylda, og det er han som må skjemmes og ikke mitt barn. Likevel snakker hun om at «herregud, nå har jeg kanskje ødelagt en familie» og «at jeg har gjort sånn at han har mistet jobben sin». Hun gir også uttrykk for at hun ikke skulle ha sagt noe. Og for meg som mor er det veldig vondt å høre at hun tar på seg skylda, sier den gråtkvalte kvinnen.

Hun bruker sterke uttrykk om læreren.

– Han vet ikke hva han har stelt i stand. Det vil ta lang tid for mitt barn å bli seg selv igjen, sier hun.

– Jeg ble sint og forbannet. Det er så unødvendig. At ikke voksne folk kan la barn få lov til å være barn. Samtidig er jeg glad for at hun sa i fra og viste meg meldingene. Jeg synes ikke det er akseptabel oppførsel av en lærer, sier hun.

NRK har gjort flere forsøk på å komme i kontakt med læreren, men har ikke lykkes med det. Påtaleleder i Finnmark politidistrikt, Morten Daae, kan heller ikke si noe om mannen har forsvarer.

MELDINGENE: Dette er blant meldingene som ble skrevet. Foto: NRK

– Redd for å møte ham

To dager etter at hun leste meldingene gikk hun til politiet.

– Jeg var først på skolen før jeg anmeldte saken. Min mening er at sånne folk verken skal skjules eller skånes, og det skal heller ikke ties om, sier hun.

Mora forteller at dattera syntes meldingene fra læreren var ekle og ubehagelige.

– Hun hadde jo tillit til læreren. Jeg forstår veldig godt at hun var veldig redd for å møte ham på skolen, det forstår jeg godt. sier hun.

Finnmark politidistrikt bekrefter at læreren er anmeldt.

– Det dreier seg om det vi mener er en utilbørlig oppførsel av denne læreren i forhold til elever ved skolen. Dette er til etterforskning hos politiet, og så vurderer vi om dette er slik som faller inn under en straffebestemmelse eller ikke, forklarer påtaleansvarlig Morten Daae til NRK.

Han forteller at flere vitner er avhørt.

– Vi har også avhørt læreren som mistenkt i saken, sier Daae.

Politidistriktet har registrert to saker som har tilknytning til den aktuelle læreren.

– Vi oppfordrer folk til å ta kontakt med oss hvis de har vært bort i et eller annet i denne sammenhengen, sier Daae.

Påtaleleder Morten Daae sier han har sett meldingene som læreren har skrevet. Han bekrefter også at mannen har erkjent å ha skrevet disse.

Sint, forbannet og skuffet

Det var datteren som selv tok initiativet til å snakke med mora om meldingene.

– Vi har et veldig åpent forhold, og hun stoler jo hundre prosent på meg. Hun spurte først om jeg hadde nummeret til rektoren. Deretter ba hun meg sjekke det som hun hadde sendt meg på Messanger, og da fikk jeg jo se disse meldingene, forteller hun.

Etter at det første sinnet og forbannelsen hadde lagt seg, opplevde hun skuffelse.

– Herregud, vi lever i 2017. Ungene skal jo være trygge og skolen er en av plassene hvor de i alle fall skal føle seg trygg på. Jeg fikk på en måte rett i fleisen at mitt barn faktisk ikke er trygg på skolen. I tillegg til å være sjokkert er jeg utmattet.

Saken ble først omtalt av ifinnmark.no torsdag . Her heter det blant annet at de to fornærmede jentene skal også være avhørt.

– Mitt barn har ikke vært i avhør. Når jeg leser det som står der så blir jeg veldig forvirret, sier moren.

Politiet: – Skolen må følge opp

Kvinnen forteller at både hun og datteren får profesjonell hjelp.

– Først og fremst må jeg ta vare på mitt barn nå. Så får jeg håpe på at politiet gjør en riktig og god jobb i denne saken og ikke legger den bort. Dette er ille og sånt skal ikke skje, sier hun.

Morten Daae i Finnmark politidistrikt er klar på at skolen må følge opp internt.

– Uavhengig av politiets arbeid så er jo skolen nødt til å kjøre sin oppfølging på hvordan en lærer skal oppføre seg eller ikke overfor elever. Det kan jo godt tenkes at handlingen ikke er straffbar i straffelovens forstand, men som er utenfor måten en lærer skal oppføre seg på, sier påtalelederen.

SETT MELDINGENE: Påtaleleder i Finnmark politidistrikt, Morten Daae. Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Tatt ut av jobb

Rådmannen i den aktuelle kommunen forteller at de har satt i verk prosedyrene som gjelder ved slike saker.

– Der det har vært nødvendig er det satt i gang tiltak, sier han.

Rådmannen bekrefter at læreren ikke lenger er i jobb.

– Prosedyren er slik at vi tar læreren ut av jobb. Så får arbeidet som nå pågår fra politiets side og eventuelt etter hvert domstolens avgjørelser, bli noe som kommunen kan bruke som grunnlag for vårt arbeid videre, sier han.

Han er klar på at dersom det viser seg at de faktiske forholdene er slik som beskrevet, er ikke lærerens oppførsel akseptabel.

– Vi har en form for dokumentasjon, men det kan jeg ikke snakke om her og nå, sier han til NRK.

Rektoren ved skolen sier til NRK at vedkommende ikke har noen kommentarer til saken.