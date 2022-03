Oanehaččat sámegillii: Hilgot vástidit guohtunroasu birra

– I denne saken mener jeg at helseministeren også har et ansvar, og jeg blir skuffet om de fraskriver seg ansvar for reineiernes helse, sier Myrnes Balto til NRK.

Torsdag samlet sametingsrådet reindriftsnæringen, kommunelegen i Kautokeino, Redd Barna og flere andre instanser til et hastemøte om situasjonen i reindriftsnæringen.

Nå mener Runar Myrnes Balto at alarmklokkene må ringe. Han forventer at ansvarlige myndigheter kommer på banen raskest mulig.

– Dette er en sak som angår helseministeren, finansministeren og barne- og familieministeren, sier han.

Sametingsråd Runar Myrnes Balto. Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

Men både Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet peker på Landbruks- og matdepartementet.

NRK har gjort flere henvendelser til Helse- og omsorgsdepartementet. Svaret derfra er:

«Helse og omsorgsdepartementet opplyser at reinbeite ligger til Landbruks- og matdepartementet. HOD viser til dem i denne saken».

Finansdepartementet sender også ballen videre:

«Jeg forstår at dere også har vært i kontakt med LMD i denne saken. Vi henviser til LMD som riktige departement, og henviser ellers til nyhetssaken de publiserte i går.»

Dette skuffer sametingsråd Runar Myrnes Balto.

– De menneskelige konsekvensene av denne krisen ikke kan forstås som en nærings- og dyrevelferdssak. Vi trenger blant annet et tilpasset helsetilbud for de som har behov for hjelp, sier han.

Han forteller at mange familier står nærmest på konkursens rand.

– Dette er en sak som har store menneskelige konsekvenser, sier Myrnes Balto.

Alene med hjem og barn

NRK har snakket med flere reindriftsfamilier som frykter for framtida. Johan Anders Kemi sier at han er både fysisk og psykisk sliten.

Kommunelegen i Kautokeino Anne Lajla Kalstad sier situasjonen er alvorlig for reindriftsfamilier nå.

– Vi ser at dette går utover hele familien, ikke bare de som er på fjellet, men barn og unge, skolen og kvinnene som må ta alt ansvar hjemme, sier hun.

Dette kjenner tobarnsmor Anne Marie Therese Kemi seg godt igjen i.

Mens mannen Isak Anders har tatt ansvaret med å holde liv i reinflokken seks mil inne på Finnmarksvidda, har Anne Marie Therese måttet ta all ansvaret for barn og hjem.

Anne Marie Therese er ofte alene om oppgavene hjemme denne vinteren. Foto: Marie Elise Nystad

– I tillegg til egen jobb så er det mye som skal organiseres hjemme med fritidsaktiviteter, skole og barnehage. I tillegg må jeg sørge for at mannen min har det bra. Krisen påvirker hele familien, forteller hun til NRK.

Usikker fremtid i reindrifta

Av og til må hun frakte mat og bensin til mannen sin på fjellet. Hun er spesielt bekymret for hvordan barna har det.

– Krisen påvirker ungene, men ikke på samme måte som oss voksne. Vi bekymrer oss for økonomien og alt arbeidet. Barna har et annet perspektiv.

– Dattera vår har bursdag snart. Hun er redd for at pappaen ikke er hjemme på bursdagen hennes, sier Anne Marie Therese.

Hun er i tvil om hun vil at ungene skal satse på reindrifta når de blir store.

Anne Marie Therese og Isak Anders skal henge opp kjøtt til tørk, når de nå er hjemme samtidig. Foto: Marie Elise Nystad

– Jeg har tenkt på om jeg vil knytte barna mine så sterkt til reindrifta, slik jeg selv er blitt oppdratt. Jeg er veldig i tvil. Fremtiden ser ikke så lys ut, sier Kemi.

