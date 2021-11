Viktig bidrag for det samiske

– Vi jobber med en stor samisk artist i et større arrangement. Det sier krefter som jobber med å sette sammen et program for den samiske uka i Fauske, som går av stabelen første uka i februar. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom ulike offentlige instanser der. Fylkesråden i Nordland har bevilget 200.000 kroner til Fauske kommune for å sette søkelys på det samiske den uka. – Det at Fauske kommune ønsker å arrangere samisk dager og markere sjette februar er positivt, både for den samiske befolkningen og Fauskes befolkning generelt. Synliggjøringen av den samiske kulturen i Fauske, og det å skape samiske møteplasser er viktige bidrag til en forståelse for at vi lever i et flerkulturelt samfunn, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll i en pressemelding. Utstillinger, fortellerstunder i lavvo, joikekurs for barn, skolekonsert, mat og konserter står i fokus i Fauske de dagene.