De unike bildene vises i dokumentaren «Oldemors lue» på NRK1 torsdag. Opptakene er gjort i 1958-1959 av Tromsø Museum.

Gravene ble åpnet, og levningen ble flyttet fra Gravholmen fordi man fryktet at de kunne havne under vann etter at Pasvikelva ble demmet opp.

21 av hodeskallene som ble gravd opp for 63 år siden, er fortsatt på Anatomisk institutt i Oslo. Disse har Venke Tørmænen i flere år kjempet for å få tilbake til Pasvik.

ETTERKOMMER: Venke Tørmænen bor ved Pasvikelva. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

– Dette er en skam. Jeg vet ikke hvem som bestemte at de skulle flyttes til Oslo, sier Tørmænen til NRK.

65-åringen forteller at hun husker hvor fortvilte og sinte tanta og bestemora hennes var.

Å se opptakene som er bevart av Tromsø Museum, gjør sterkt inntrykk på henne.

– Det verste er at dette er gjort i vår tid. Jeg vil at hodeskallene skal tilbakeføres hit. Det er mitt folk. De skal ikke ligge på en hylle på et institutt. De skal tilbake i graven, sier hun.

– Kompliserte saker

Tørmænen har ikke gitt opp håpet. Sametinget har invitert henne med i en arbeidsgruppe som skal jobbe med hodeskallene.

– Jeg tror det endelig kommer til å løse seg, sier hun.

Seniorrådgiver Ingeborg Larssen på Sametinget leder arbeidsgruppa.

– Dette er en sak som vi har brukt lang tid på. Dette er kompliserte saker med mange ulike hensyn og avveininger, sier hun til NRK.

SAMETINGET AVGJØR: Seniorrådgiver Ingeborg Larssen. Foto: Nils John Porsanger / NRK

Sametinget har brukt mye tid på å oppdatere avtalen om forvaltning av samiske levninger i de Schreinerske samlinger ved Universitetet i Oslo.

Det er også gjort C 14-datering av levningene fra Pasvik.

– Det er viktig å finne ut mest mulig om levningene før man tar en avgjørelse, sier Larssen.

En annen grunn til at det tar lang tid å avgjøre hva som skal skje med hodeskallene, er at det har vært utfordrende å finne etterkommere.

UTGRAVING: Da de gamle gravene ble tatt opp i 1958-1959, ble skjelettene sendt til Oslo. Senere ble det meste sendt tilbake til Pasvik og begravd i en massegrav. Men 21 hodeskaller er fortsatt i Oslo. Foto: Tromsø Museum/Siivet AS

– Det er jo slik at Pasvik-siidaen ble oppløst som en følge av nasjonalstatenes grensedragning. Det arbeidet er vi ikke ferdig med, forteller Ingeborg Larssen.

Seniorrådgiveren understreker at samarbeidet i Universitetet i Oslo, Avv Skoltesamisk museum, sametingene i Norge, Finland og Sverige, er godt.

Hun kan ikke tidfeste når arbeidsgruppa er ferdig som skal gi Sametinget et best mulig grunnlag.

– Avtalen er tydelig på at det er Sametinget i siste instans som avgjør hva som skal skje med levningene. Det er i tråd med FNs urfolkserklæring, sier Larssen.

– Vi har vært usynlige så lenge

I dokumentaren «Oldemors lue» følges Venke Tørmænen over en treårsperiode.

Hun finner et gammelt bilde av sin oldemor, og bestemmer seg for å sy en identisk lue som oldemoren bruker.

I den timelange filmen blir også skoltesamenes historie og skjebne fortalt. Østsamene som gruppen også kalles i dag, levde i det som i dag er Sør-Varanger og inn på både russisk og finsk side.

– Vi har vært usynlige så lenge. Folk vet ikke at vi eksisterer, veldig få vet det. Alle vil jo bli sett, sier Tørmænen.

Hun forteller at familie, venner og slekt har fått se filmen på forhånd.

– Jeg syns jeg så at det var en stolthet blant folk. Litt sånn; endelig er det noen som forteller om oss også.

Venke Tørmænen håper filmen også er viktig for unge.

– Jeg håper at den kan gi dem en stolthet, og jeg håper at dem våger å si at også jeg er skoltesame. At de tar i bruk de gamle symbolene, for eksempel kofta. Og jeg velger å være optimistisk. Hvis ikke, så kan vi bare grave oss ned hele gjengen, sier hun til NRK.