Kraftig brann i samfunnshuset i Karasjok

Brannvesenet i Karasjok opplyser at de i morgentimene har fått kontroll på brannen i samfunnshuset. Den to etasjers trebygningen har fått store skader, men bygningen står fortsatt, melder NTB.

Beboere i 12 naboleiligheter ble i natt evakuert. Ingen er meldt skadd eller savnet etter brannen som ble meldt like før midnatt.

Ve tre timer senere hadde brannvesenet fortsatt ikke kontroll på brannen. Flammene sto da fortsatt opp over taket på bygningen, fortalte operasjonsleder John-Kåre Olsen til NRK.

Det var tidlig klart at det ikke var folk i den brennende bygningen, og at folk i nabohusene var brakt i trygghet. Nøyaktig hvor mange beboere som var evakuert kunne politiet ikke tallfeste i natt.

Brannmannskaper jobber med å slukke brannen i det gamle samfunnshuset i Karasjok. Foto: Jan Roger Østby / NRK

Spredningsfare

På grunn av vind og tett bebyggelse var det lenge fare for at brannen kan spre seg.

Da klokka nærmet seg 05 var det klart at faren for spredning av brannen var avverget. Da opplyste politiet at flammene og røyken hadde avtatt.

– Vi har klart å begrense spredningen, sier skadestedsleder i politiet, Åse Gunleiksrud, til NRK.

Politiet gikk ut på Twitter og ba naboene holde vinduene lukket på grunn av tjukk røyk.

Vaktleder Jarleif Sørensen på 110-sentralen i Finnmark sier til NTB at de fikk melding via en automatisk brannvarsler klokken 23.53.

Brannfolkene i Karasjok hadde i natt bistand fra brannvesenet i Lakselv og fra Karigasniemi i Finland.