Kongen og Kronprinsen kommer - følg direktesendingen

TRYKK PÅ HOVEDBILDET FOR Å FØLGE SENDINGEN.

Nettsendingen i forbindelse med sametingsåpningen starter onsdag 11. oktober klokken 11.45 og varer til tv-sendingen begynner klokken 12.45.

Her får du se når Kongen og Kronprinsen ankommer Karasjok. Det blir også intervjuer med barn, unge og voksne som har møtt opp for å få et glimt av de kongelige. Også stivpyntede sametingsrepresentanter skal få komme til orde.

Vi blir også kjent med Sametingets hoff-fotograf.

Reportere er Eilif Aslaksen og Dan Robert Larsen. Nils John Porsanger har ansvaret for bilde og lyd.

Direkte på tv

Selve direktesendingen på NRK1, «Sametingets høytidlige åpning», kan du se klokken 12.45 - 13.45.

I tv-programmet geleider programlederne Ole Máhtte Gaup og Anne Marie Hætta deg gjennom seremonien, og kommenterer hva som skjer underveis.

I forkant av åpningen får du via skjermen møte årets spente blomsterbarn, som skal hilse på kongen. Vi blir også bedre kjent med det nye sametingsrådet og deres hjertesaker.

Vi ber publikum om å sende bilder til oss fra åpningen. Bruk emneknagg #NRKSápmi og/eller #NRKVálggat. Bildene kommer da på vår nettside.

STARTET EN KONGELIG TRADISJON: Blomsterpiken Lill Hege Anti fikk hilse på Kong Olav V i forbindelse med åpningen av det første Sameting 9. oktober 1989. Rett bak henne står Aili Kalvemo. Foto: NRK

Her er kjøreplanen

H.M. Kong Harald V åpner det åttende sameting onsdag 11. oktober 2017 klokken 13.00 i Karasjok. Konstitueringen skjer samme dag kl. 17.00.

12.45: Sametingsrepresentantene og andre gjester er på plass i plenumssalen

13.00 – 13.50: Offisiell åpning av Sametinget

14.15: Representantene og andre gjester er på plass ved lunsjbordet på hotellet

14.20 – 15.55: Lunsj på hotellet med Kongen og Kronprinsen

16.15 – 17.00: Opplæring i bruk av voteringsanlegg i plenumssalen

17.00: Sametingets plenumsmøte

Sak 34/17 Konstituering av plenumsmøtet- opprop av representantene- førsterepresentanten i hver valgkrets overleverer fullmaktene

Sak 35/17 Valg av fullmaktskomité

20.00: Mottakelse på hotellet