– Det er vi som håndterer slaktinga av reinsdyr på anlegget i Karasjok – ikke Nortura.

Dette sier leder for Finnmark Rein AS, Are Smuk Figved, som avviser at Finnmark Reins agenda er å nekte aktører å slakte rein i lokalene.

– De må bare henvende seg til oss, og ikke til Nortura.

Finnmark Reins daglige leder viser til en kontrakt med Nortura om disse forholdene.

– Den har Nortura bevisst valgt å bryte, påstår han.

Hevder å bli bøllet ut

Are Smuk Fig­ved er daglig leder i Norges største reinkjøttprodusent. Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

Til avisa Ságat, som først omtalte saken tidligere i sommer, utdypet Smuk Figved at en del av bakgrunnen for konflikten med Nortura, var at det dukket opp en ny aktør i Karasjok (ekstern lenke – bak betalingsmur).

– Aktøren har aldri spurt oss om vi ønsket å slakte for dem, noe jeg finner merkelig, siden jeg tror vi kunne slaktet billigere enn Nortura. I stedet gikk de rett til Nortura.

Smuk Figved beskriver Nortura som markedsregulator for kjøtt i Norge, mens hans eget selskap, Finnmark Rein, opererer i et marked hvor det er fri prisdannelse og -etablering av slakterianlegg.

– Nortura opererer altså i et lukket marked hvor de regulerer pris opp- og nedstrøms. Hvorfor de nå vil bølle oss ut av markedet, finner jeg merkelig, uttalte Smuk Figved til avisa.

Forsvarer kontraktsbrudd med å vise til loven

Kommunikasjonsdirektør hos Nortura, Ellen Flø Skagen. Foto: Nortura

Nortura bekrefter overfor NRK at de på sin side ikke kan gå god for den nevnte kontrakten med Finnmark Rein.

Nortura bekrefter derfor å ha gitt adgang til flere reinkjøttaktører og reindriftsutøvere til slakteriet i Karasjok – uten at aktørene har måtte gå via Finnmark Rein.

– Det ville vært et brudd med konkurranseloven. Det kan vi ikke tillate oss, sier Ellen Flø Skagen hos Nortura.

Viser til over 30 år gammel kontrakt

Om kontrakten som rettssaken nå vil dreie seg om, sier Ellen Flø Skagen følgende:

– Det er riktig at vi har hatt en avtale med Finnmark Rein i mange år om at de har en enerett om å slakte rein hos oss, men det var en avtale som vi inngikk for over 30 år siden, tror jeg.

– Men så har vi jo blitt veldig klar over at dette antageligvis er i strid med konkurranseloven, tilføyer Norturas kommunikasjonsdirektør.

Partene møtes i Indre-Finnmark tingrett i september i år. Det er satt av en uke til rettssaken.

Seks reinbeitedistrikter tilhørende Nord-Troms og Finnmark, leverer reinsdyr til slakt hos Finnmark Rein, ifølge bedriftens nettside (ekstern lenke).