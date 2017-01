Kommentára: Allet divtte Sámedikki ovttasbargovuoiŋŋa bostohallat

Sámedikki ođđa presideanta ferte farggamusat ohcat čovdosa dasa go Sámedikki bearráigeahččanlávdegoddi sáhttá leat lobiheamit válljejuvvon ja dasa go dievasčoahkkin rihkkui guhkesáiggi árbevieru go válljii dievasčoahkkinjođihangotti jođiheaddji. Nu čállá NRK Sámi kommentahtor Nils Johan Heatta.