Kolliderte med politiet – to personer fraktet bort med ambulanse

Fire personer er etter det politiet melder involverte i ulykken som skjedde i 8:30-tiden i morges.

Ulykken inntraff omtrent seks kilometer nord for Kautokeino i Finnmark.

To av de involverte ble fraktet bort i ambulanser.

HAVNET I SAMMENSTØT: Reinpolitiets patruljebils tilhenger ble truffet av en annen bil. Foto: Marianne Boine / NRK

Beslagla egen sjåførs førerkort

VIL FINNE ÅRSAKEN: Kautokeino-lensmann Klemet Klemetsen. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Lensmann i Kautokeino, Klemet Klemetsen, opplyser til NRK at politiet selv er involverte i ulykken.

Reinpolitiets biltilhenger har tilsynelatende fått sleng og truffet en imøtegående bil i motsatt kjørefelt.

– Vi går umiddelbart i gang med å finne ut hvordan og hvorfor ulykken inntraff, sier Klemetsen til NRKs reporter på stedet.

– Spesialenheten for politisaker er varslet. Sjåføren av politibilen har rutinemessig fått sitt førerkort beslaglagt, opplyser Finnmark politidistrikts påtaleleder Morten Daae.

BLE TRUFFET: Denne bilen støtte sammen med politiets biltilhenger. Bilen har fått adskillig større skader enn politiets tilhenger. Foto: Marianne Boine / NRK

Uviss tilstand

MINDRE RAMMET: Politiets tilhenger kom fra sammenstøtet med mindre skadeomfang enn den møtende personbilen. Foto: Marianne Boine / NRK

– To personer i den ene bilen er uskadd. I den andre bilen er det også to personer. Her er det utløst en airbag, forteller politiets operasjonsleder Anders Bjørke-Olssen til iFinnmark.no.

Han vet ifølge nettstedet foreløpig ikke tilstanden til de to personene som er fraktet bort med ambulanse.

Etter det NRK kjenner til, er det personer i den møtende personbilen som ble hentet med ambulanser.

Rett i etterkant av ulykken var det lange bilkøer i begge retninger på stedet. Køene er nå opphørt.