Klart før påske hvem som får bygge FeFo-bygget

– Vi tar nå sikte på at vårt styre tar stilling til dette før påske.Entreprenøren vil engasjere en arkitekt som prosjekterer bygget, og da lager de endelige tegningene – i nært samarbeid med FeFo.

Det opplyser leder for næring i FeFo, Kate Persen, til NRK Sápmi.

– Vi har nylig gjennomført forhandlinger med fire Alta-firma som ønsker å bygge nytt hovedkontor til FeFo. De har fått en del spørsmål som vi ønsker svar på, før vi avgjør hvilken entreprenør som får oppdraget, legger Persen til.

Her er FeFo-bygget sett fra en annen side. Foto: Spinn arkitekter

Byggestart til sommeren

Nybygget midt i sentrum av Lakselv i Porsanger i Finnmark er kostnadsberegnet til 48 millioner kroner, og skal huse mottakelse, kontorer, møterom og lager for FeFos virksomhet.

– Vi er optimistiske for at vi vil nå budsjettet. Det har vist seg at de justeringene man har gjort, har bidratt til å få prisen ned. Dette til tross for at anbudet er en totalentreprise, noe som er dyrere enn den entrepriseformen man valgte sist, sier styreleder og leder i byggekomiteen, Raymond Robertsen, til FeFos nettside.

Raymond Robertsen er leder for byggekomiteen. Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Prosjektet har gjennomgått flere justeringer etter at byggekomiteen og styret bestemte å avlyse den første anbudsrunden høsten 2016.

Bygningen er redusert noe i størrelse til cirka 900 kvadratmeter fordelt på to etasjer, samtidig som det legges opp til et mer nøkternt materialvalg.

Bygget skal reises i den gamle tomta til Coop Finnmark, som FeFo overtok for 6,2 millioner kroner.

Forventet byggestart er rundt 1. juli.

Lokale firmaer konkurrerer om byggeoppdrag

Det er lokale bedrifter hjemmehørende i Finnmark som konkurrerer om å få bygge det nye hovedkontoret til FeFo. Med seg har de flere underleverandører fra Finnmark.

FeFo inviterte i begynnelsen av januar til anbud på bygging av nytt hovedkontor i Lakselv.

– Byggekomiteen vil gjennomføre prosessen i henhold til ny lov om offentlige anskaffelser. Da skal vi gå nærmere inn på kvalitetene som tilbys, og endelig prising av arbeidene. I korte trekk går denne prosessen ut på å få mest mulig igjen for pengene, forklarer Robertsen.

Denne skissen viser hvordan arkitektfirmaet ser for seg at fasade vest skal se ut. Foto: Spinn arkitekter

Fem entreprenørbedrifter hadde meldt seg da fristen for å delta i anbudsrunden var gått ut 24. februar.

De fem er:

Nord Norsk Bygg as

Byggmester Bengt Anderssen as

SB2 Utvikling as

T. Johansen Drift as

Ulf Kivijervi as

Tilbyderne er alle fra Alta, og har med flere lokale og regionale underleverandører i sine tilbud.