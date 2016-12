– Kommuner og fylkeskommuner er pliktige til å bruke samisk navn på kommunen, dersom det er i bruk blant folk som bor fast på eller har næringsmessig tilknytning til stedet.

Det sier lederen for Klagenemnda for stedsnavnsaker og jussprofessor Marit Halvorsen, som mener at kommuner og fylkeskommuner ikke selv kan velge om de skal vedta et samisk navn eller ikke.

Hun viser til at dette er nedfelt i Stedsnavnloven (se faktaboks).

Lederen for Klagenemnda for stedsnavnsaker, jussprofessor Marit Halvorsen. Foto: Terje Heiestad

– Bryter de loven hvis de ikke vedtar et samisk kommunenavn som folk bruker?

– Ja de gjør jo det, det står jo klart i Stedsnavnloven at navnene skal brukes.

Jussprofessoren vil ikke gå inn på hvilke enkeltkommuner som hun mener er pliktet til å vedta et samisk kommunenavn.

Kommune: – Ikke pliktig

For fem år siden et fikk byen Bodø et samisk navn – Bådåddjo, men kommunen har bare et norsk navn.

NRK har vært i kontakt med rådmannen med spørsmål om hva han tenker om jussprofessorens påstander.

Rådmannen hevder at de ikke er pliktig til å vedta et samisk navn.

– Slik vi vurderer dette er det slik at Bodø kommune er en enspråklig kommune, og vi bruker derfor ikke det samiske navnet på kommunen. Skilting i tospråklige kommuner forvaltes etter egne regler, der det skal skiltes på både samisk og norsk, sier Rolf Kåre Jensen.

– I dette tilfellet er det selvsagt slik at Bodø kommune kan velge å synliggjøre og bruke sitt samiske navn, Bådådjo suohkan, bedre enn det vi gjør. Men spørsmålet er om dette kan kreves; det vil si om vi er forpliktet av loven.

Skilting på kommunegrensen ble undersøkt i bystyresalen for noen år siden, forteller Jensen.

– Kommunen hadde kontakt med departementet, og da var beskjeden at det kun var tospråklige kommuner som skulle ha skilting på både samisk og norsk på kommunegrensen, og på kommunen.

Rolf Kåre Jensen mener at Bodø ikke må ha et samisk navn på kommunen. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Kulturdepartementet: – Er pliktet

Kulturdepartementet sier at det er ingenting som heter ettspråklig eller tospråklig.

– Det er riktig at Bodø kommune ikke ligger i forvaltningsområdet for samisk språk. Likevel ligger Bodø i samisk lulesamisk og pitesamisk språkområde, skriver kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i en e-post til NRK.

Gjørtz understreker at en ikke kategorisk kan slå fast at alle navn skal være på samisk.

– Er kommuner som Bodø pliktet til å vedta samisk navn på kommunen dersom folk som bor fast på stedet bruker samisk navn på kommunen?

– Ja, for kommuner som ligger i samisk språkområde, er det alltid relevant å undersøke om det finnes samiske navn som kan brukes, svarer kommunikasjonssjefen, og legger til:

– Vi antar at Bodø har gjort et vedtak om samisk kommunenavn, ettersom det samiske navnet på Bodø finnes på skilt allerede.

– Løsrevet, udokumentert påstand

Rådmannen hevder at Bodø kommune forholder seg til lovverket.

– Departementet må gjerne gi oss en tilbakemelding dersom de mener kommunen bryter loven. I så henseende er ikke en løsrevet, udokumentert påstand i en mail fra NRK måten vi forholder oss til departementet på. Når det er sagt ligger det heller ingen pålegg i de sitater som ligger i mailen, sier rådmann Rolf Kåre Jensen.

– Når det gjelder bruk av samisk navn på kommunen er dette en sak som ikke er gjennomdrøftet i kommunen, selv om vi i er stolte av vårt samiske navn på byen Bådåddjo – og at Bådådjo suohkan brukes i noen sammenhenger. Jeg antar imidlertid at det dere etterspør er at vi i alle sammenhenger skal bruke to navn (norsk og samisk) på kommunen, og at dette skal framgå på brevark, logo mv.

Arbeider systematisk med det samiske

Bodø kommune arbeider systematisk med samiske spørsmål, understreker rådmannen.

– Vi har inngått egen samarbeidsavtale med Sametinget, og arbeider kontinuerlig med å omgjøre avtalens intensjoner til konkrete tiltak. I dette ligger blant annet satsing rundt opplæring, språk og kultur. I så henseende er Bodø kommune kommet lenger enn de fleste kommuner i landet med å ivareta det samiske. Dette er vi selvsagt fornøyde med; men jobber fortsatt med å videreutvikle denne satsingen, sier Rolf Kåre Jensen, og legger til:

– Til slutt nevnes at det nå pågår et arbeid med navnsetting av steder, veier med videre i Bodø kommune. Her vet jeg at det er kommet inn forslag på samiske navn i noen områder. Disse blir på ordinært vis behandlet i kommunene.