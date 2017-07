Kjørte seg til seier med ryggskade

– Det føles helt fantastisk nydelig! sier Blien muntert over telefonlinjen.

Tana-mannen ble lørdag best blant 21 påmeldte, i delfinalen av svensk mesterskap i vanncross, i Kalix, Norrbotten.

Skadet ryggen – deltok likevel

Det var ikke helt sikkert at Blien skulle delta i dag. Forrige helg skadet han ryggen under delfinalen i Skellefteå. Legen anbefalte seks uker med hvile.

– På tirsdag trodde jeg ikke at jeg skulle klare å kjøre i dag, men teamet mitt har bygget om skuteren slik at jeg kan så mer rett, forteller Blien.

Så laget ditt har jobbet rundt skaden din, altså?

– Ja, vi bruker å si at et vinnerteam er et team som aldri gir opp, sier Blien og er takknemlig for alle som har hjulpet og stått på for ham.

Populært blant nordmenn

Vanncross-konkurransene i Sverige er populære blant kjørerne fra Finnmark.

Karasjok-gutten Joachim Olsen kom seg til B-finalen i dag i Kalix, og fikk en sammenlagt 5. plass.

For kjøreren fra Kautokeino, Niillas Jovnna Länsman, gikk det verre med. Han plagdes med vann i motoren under første heat, og klarte ikke å kvalifisere seg videre til en finaleplass.

På arrangørenes side finner man resten av resultatene. Neste helg arrangeres fjerdedelsfinale av SM, i Piteå.