KEiiNO-Fred deltar i Eurovision med «pimpet» samekofte

Med kun dager til Eurovision-sirkuset sparkes i gang handler alt om de nødvendige siste detaljene. Det gjelder også Keiino-Fred sin spesielle Eurovision-kofte.

– Jeg er er veldig fornøyd med denne kofta, jeg gleder meg til å representere Sápmi med den.

SAMISK: Med den nye «pimpet» opp Kautokeino kofta er Fred Buljo klar for å vise hele verden at han er same. Foto: Andreas Blaauw-Hval / NRK

«Pimpet» Kautokeino-kofte

Det Buljo stolt viser fram er et plagg inspirert av den tradisjonelle 1850-talls Kautokeino-kofta. Men den skiller seg sterkt ut med blant annet snitt, og andre detaljer.

– Man ser tydelig at dette er en Kautokeino-kofte. Vi har bare «pimpet» den litt opp, forklarer Buljo.

KAUTOKEINO: Her viser Fred Buljo hvordan hans vanlige Kautokeino-kofte ser ut. Foto: Synnøve Svabø / NRK

Mens den tradisjonelle Kautokeino-kofta er blå med røde detaljer, flere lag med glitterbånd, og mer fargerik, er den nye versjonen av kofta helsvart og i skinn. Buljo er ikke redd for hva «koftepolitiet» mener.

– Jeg føler meg veldig hjemme i den kofta, jeg kan ikke tenke så mye på hva de mener. Jeg mener at denne kofta klart viser at jeg er fra Kautokeino, sier Buljo med et smil om munnen.

Alexandra Rotan, Fred Buljo og Tom Hugos nye antrekk er designet av Tina Steffenakk Hermansen i samarbeid med NRKs stylist Susanne Hoftun

Samekofte Ekspandér faktaboks er det norske navnet på den samiske folkedrakten.

samene kaller den gákti (nordsamisk), gåptoe eller gapta (sørsamisk) eller gáppte (lulesamisk).

(nordsamisk), eller (sørsamisk) eller (lulesamisk). form, farge og mønster på kofte og lue varierer stort fra distrikt til distrikt.

plagget brukes både til hverdags og fest.

– Ikke en kofte

Kirsti Irene Andersdatter Johnsen står bak Facebook-siden «Samiske Kofter/Gákti», som har over flere tusen medlemmer. Hun roser Buljos plagg og kaller det kreativt og nytenkende.

– Jeg synes det er et kjempefint plagg, kanskje et av de beste kofteinspirerte plaggene jeg har sett.

KOFTEGLAD: Med Facebook-siden «Samiske kofter/Gákti» håper Kirsti Irene Andersdatter Johnsen at medlemmene skal inspirere hverandre med å dele kofte bilder og samiske inspirerte plagg. Foto: Skjemdump fra Facebook

Men likevel vil ikke Johnsen kalle det for en kofte.

– Jeg vil ikke kalle den for en kofte. For eksempel er det ikke mulig å se hvilket område kofta kommer ifra. Jeg vil heller kalle det for et samiskinspirert kofteplagg.

Selv om Johnsen ikke vil kalle antrekket for kofte, mener hun likevel at det representerer Sápmi.

KEIINO: Torsdags kveld skal denne trioen på scenen å representere Norge og Sápmi. Foto: Thomas Hansens / EBU

Alle gode ting er tre?

Det er ikke første gang den samiske kofta vises fram for hele verden i Eurovision-sammenheng.

Allerede i 1960 da Nora Brockstedt deltok med sangen «Voi, Voi» hadde hun på seg et samiskinspirert antrekk. På bildet kan man se Brokcstedt i kjole med samiske detaljer, med en hatt som er inspirert av en samisk koftelue til gutter fra Karesuando området i Sverige.

SAMISK INSPIRERT: Nora Brockstedt i sin samisk inspirerte antrekk, med pels på ermene, pyntebånd på kjolen og en samisk inspirert lue/hatt. Foto: NRK

Også i 1980 da Mattis Hætta sammen med Sverre Kjelsberg fremførte «Sámi Ædnan» under Melodi Grand Prix, var samisk tilhørighet representert. Da hadde Hætta på seg den tradisjonelle blå Kautokeino-kofta. Kanskje er det den kofta de fleste forbinder med Kautokeino.

Les også: Her ble joikekarrieren unnfanget

Om kofta kan gi KEiiNO det lille ekstra, gjenstår å se på torsdag 16. mai. Da deltar de i den andre semifinalen av Eurovision Song Contest. Finalen er lørdag 18. mai.