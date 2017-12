Karasjok: – 33 grader, Stavanger: + 7

Kvikksølvet fryser

Når det står at «kvikksølvet stoppet på - 51.2°» er dette en talemåte. Den som fulgte med i timen vet at kvikksølvet i seg selv ikke viser temperatur under -38,83°.

Slik måles ekstrem kulde

De manuelle observasjonsstasjonene til Meteorologisk institutt er utstyrt med et normaltermometer og et maksimumstermometer med kvikksølv, samt et minimumstermometerer med en spritløsning.

På steder hvor man forventer temperatur lavere enn -38°, er de ordinære normaltermometerne blitt utstyrt med en kvikksølv-tallium-legering, som tåler temperaturer vesentlig lavere enn -50°. Dette «påbygde termometeret» kommer i tillegg til det spritbaserte minimumstermometeret.