Kappløpet for posisjoner og politikk er i gang

– Vi har ikke et ønske om å styre i mindretall. Vi har et mål om å bygge en flertallskoalisjon, sier NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo.

Derfor trenger hun samarbeidspartnere. Forrige uke har hun vært og snakket med minst to mulige samarbeidspartnere.

En av de er Åarjel-Saemiej Gielh og Ellinor Marita Jåma.

HOLDER TETT: Ellinor Marita Jåma (ÅSG) sier hun har snakket med NSR, men at ingenting er kommet ut av det foreløpig. Foto: Even Langmo

– Vi har vært i kontakt. Vi fikk tidlig en henvendelse fra Aili Keskitalo. Vi takket ja til å ha samtale med dem, forteller Jåma.

Hun er Åarjel-Saemiej Gielhs eneste mandat til Sametinget i den nye perioden. Samtalen hun nevner fant sted i Oslo i forrige uke.

Kortene holdes tett til brystet.

– Vi har ikke noen avtale enda. Vi har hatt en første samtale, som du kan si var en positiv samtale. Men vi er helt i oppstartsfasen, og NSR har andre de skal snakke med, sier Jåma.

SONDERER: Aili Keskitalo (NSR) har slått på tråden til flere mulige samarbeidspartnere. Foto: Berit Nystad / NRK

Store muligheter mener Flyttsamelista

Den andre er Berit Marie P. E. Eira og Johttisápmelaččaid listu (Flyttsamelista). Også hun er sitt partis eneste mandat.

– Vi har hatt et lite møte på torsdag, kan Eira fortelle.

– Man kan ikke umiddelbart si noe om hvordan det utvikler seg eller blir, men det er iallfall en start. Og NSRs sametingspresidentkandidat Aili Keskitalo har tatt kontakt både før og etter valgene, og sagt at de ønsker å samarbeide med oss, fortsetter hun.

Hun går såpass langt som å si at samarbeid er det gode muligheter for.

– Vi har jo samarbeidet før, så det ser jo ut som at det er muligheter for det nå også, skjønt man vet jo ikke helt sikkert ennå. For oss er det viktigste å gjennom politikken vår, sier Johttisápmelaččaid listu mandatet.

Posisjon ikke viktig – men fristende

Hverken Eira (JL) eller Jåma (ÅSG) synes posisjoner er det viktigste.

– Det viktigste er politikken. Den er helt avgjørende for at vi skal kunne gå i et samarbeid. Det er ikke til å legge skjul på at med en rådsplass, har man større kapasitet til å jobbe, men per nå så er ikke det et tema, sier Jåma.

– For oss er det viktigste å få gjennomslag for politikken vår. Men det er noen posisjoner som selvfølgelig er mer naturlig at vi innehar. Som for eksempel leder for rovviltkomiteen eller styreverv i FeFo, sier Eira.

TRO PÅ SAMARBEID: Berit Marie P. E. Eira har snakket med NSR, og tror på samarbeid med Sametingets største parti. Foto: Nils John Porsanger / NRK

Vil ha en bred koalisjon

Keskitalo har tro på å få på plass en flertalls «regjering» på Sametinget.

– Vi har et godt grunnlag for å få til en slik koalisjon, i og med at vi har 18 mandater, og trenger på papiret kun to mandater for å få det til, sier Keskitalo.

– Men en enda bredere koalisjon kan være ønskelig og bra, både for Sametinget og det samiske folk.

Da kan kanskje fargeklatten Samefolkets parti i Oslo være noe for den fremtidige presidenten, særlig med tanke på at Ann Finbog (Sfp) har sagt til NRK at hun håper på en telefon.

Her hører du Ellinor Marita Jåma (ÅSG) og Berit Marie P. E. Eira under Veaigesátta på fredag 22.09.2017.