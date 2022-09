Kan få hjelp fra svenskene til å holde strømprisen lav

Hos ekteparet i Tana kverner maskinen nok en kaffekopp. Nede i kjelleren går vaskemaskinen sin trofaste gang, og Teslaen i garasjen fylles opp med billig strøm.

I tillegg er familiens fjøs full av elektriske maskiner og instrumenter.

– Vi bruker totalt 180.000 kWh strøm i året. Det koster oss om lag 100.000 kr, forteller Markus til NRK.

Begge har hørt litt om det som planlegges i den nordsvenske gruvebyen Kiruna.

– Selvsagt frykter vi at dette kan gjøre strømmen mye dyrere for oss, sier Ellen Ingvild.

Milliardgruve skal bruke kun strøm

Over 60 mil lenger sør sitter Stefan Savonen (50) og planlegger et strømforbruk som virker helt hinsides sammenlignet med Tana-familiens forbruk.

– Vi kommer til å anvende nesten dobbelt så mye som hele Danmark anvender i dag, sier Savonen til NRK.

ENERGISJEF: Stefan Savonen er energi- og klimasjef i LKAB. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Han er sjef for energi og klima i det statseide gruveselskapet LKAB. Siden 1890 har LKAB hentet opp jernmalm under jorda i Kiruna og områdene rundt byen.

I fjor var omsetningen nesten 49 milliarder svenske kroner. Aldri har selskapet tjent så mye penger.

Høye malmpriser gjorde at LKAB satt igjen med nesten 29 milliarder kroner i overskudd.

– Med denne kan vi tjene enda mer, og samtidig redusere våre egne klimautslipp til null, sier Savonen og holder opp en nevestor mørkegrå klump.

Jernsvamp kalles den, og er det som gjør at LKAB trenger 20 terawatt (TWh) strøm i året om bare åtte år.

Og i 2050 vil behovet økes til svimlende 70 TWh.

Spår dyrere strøm i Norge

Direktør Per-Erik Ramstad i Alta Kraftlag følger nøye med på det som skjer i nabolandene.

– Vi er i et felles kraftsystem med Sverige og Finland, og det kommer til å påvirke kraftig her oppe i nord, svarer han når NRK spør om hva som kan skje når LKAB setter i gang elektrifiseringen for fullt.

PRIS: Per-Erik Ramstad er direktør i Alta Kraftlag. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Han tror dette kan føre til mye høyere priser i Finnmark og Nord-Norge fordi strøm blir en knapphet.

– Hvor høy prisene blir, og om det blir sånn ekstremsituasjon som vi har sørpå nå, det kan ikke jeg si noe om nå. Det var heller ingen andre som kunne si noe om prisene som er nå, for ett år siden. Men det er klart, det blir mye høyere priser framover, sier Ramstad.

Ifølge kraftlagsdirektøren tilsvarer LKABs behov på 70 TWh omtrent halvparten av all vann- og vindkraftproduksjon i Norge i dag.

Ønsker mer elkraft fra Norge

Årsaken til at LKAB trenger enorme mengder med strøm er at de skal produsere hydrogen. Det skal igjen brukes til å gjøre all virksomheten deres fossilfritt.

Energi- og klimasjefen i LKAB legger ikke skjul på at de trenger all kraft som produseres til omstillingen.

I dag bruker gruvegiganten 2 TWh i året, og dette skal økes til 70 TWh innen 28 år.

– Denne mengden finnes ikke, men det er ikke i dag vi behøver all denne kraften. I vår region er det i dag et kraftoverskudd, men vi trenger å bygge ut mye mer for å beholde dette overskuddet. Det skal løses med landbasert vind i Nord-Sverige, forteller Stefan Savonen.

GIGANT: I 2021 tjente LKAB nesten 29 milliarder svenske kroner. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Han vet at LKABs kraftbehov vil påvirke situasjonen i både Norge og Finland ettersom landene er i et felles kraftmarked.

– Naturligvis er vi interessert i at kraft skal kunne komme fra våre naboland. I dag har vi ikke forbindelsene som kan muliggjøre dette. Her prater vi om nye 400 kWh-linjer som må komme hit til malmfeltet. Selvsagt ønsker vi oss mer elkraft fra Norge enn vi har i dag, sier Savonen.

Vil gjøre alt for å holde prisene nede

Så kommer LKAB-toppen inn på det som kan gi et håp for nordnorske strømkunder.

For selskapet er det viktig å holde kostnadene mest mulig nede, og det gjelder også strømprisen. For LKAB er også selv kunde.

TIL NORGE: Malmtog på vei fra Kiruna til Narvik. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

– Om man er redd for at prisene øker, så kommer vi til å bli en enormt stor aktør som kommer til å gjøre alt vi kan for å holde prisene nede.

– Vårt håp er at vi skal kunne balansere prisnivåene slik at man ikke får den store volatiliteten som vi har i dag. Det kommer til å bli vår konkurransekraft ved å bygge på at vi kan holde lave priser.

– Så en vanlig norsk strømkunde i Nord-Norge, behøver ikke å være bekymret for at LKAB behøver 70 TWh i året?

– Jeg tror faktisk ikke det. Det kan kanskje vært tvert om. Vi kan være med på å balansere markedet. Det viktige er at man får bygge kraftproduksjon. Det er det som holder prisene nede, sier Stefan Savonen.

– Kan ikke slutte å lage mat og kjøre bil

EL-BIL: Ellen Ingvild Heiberg sparer mye ved å kjøre elbil. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

I Tana håper Ellen Ingvild Heiberg at LKAB-sjefen får rett.

– Vi kan ikke slutte å vaske klær, lage mat og kjøre bil selv om strømmen skulle bli dyrere. Vårt ønske er selvsagt å beholde dagens lave prisnivå her i nord, sier hun.