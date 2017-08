Kan bli et katastrofevalg for sametingspresident Vibeke

– Kun to av 600 respondenter oppga partiet Šiella. Dette er katastrofalt for den sittende sametingspresidentens nye parti, sier Arve Østgaard, administrerende direktør i Sentio Research Norge AS.

Ifølge en ny meningsmåling kan dette bety at det nye partiet til Vibeke Larsen kan ende opp med svært få stemmer ved høsten valg.

Målingen er gjort av Sentio for NRK Sápmi, og de samiske avisene Ávvir og Ságat.

Valgkatastrofe

Vibeke Larsen er omstridt. Mens Larsen fortsatt var med i Arbeiderpartiet, tok hun til seg makten, og presidentvervet, på Sametinget før jul i fjor.

Det mange omtalte som et maktkupp, kan til høsten bety en valgkatastrofe for en av Samelands mektigste personer.

– Det synes jeg selvfølgelig er for dårlig, vi må gjøre oss kjent blant velgerne, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

Forbindes med Ap

Partiet Šiella ble stiftet i begynnelsen av året, og stiftet Šiella. Dette etter manglende støtte og bråk innad i Arbeiderpartiet.

Blant annet ønsket rikspolitiker Helga Pedersen å bli sametingspresident. Dette ble stoppet av Larsen, og Pedersen trakk seg fra samepolitikken.

Listetoppen Larsen mener at det tar det tid å bygge opp et nytt parti. Spesielt siden mange fortsatt forbinder henne med hennes tidligere parti.

– De aller fleste jeg møter på tror at jeg ennå tilhører Arbeiderpartiet, sier Larsen.

Partibarometer, juli 2017. Endringer fra 2013 Parti Valg 2013 Juli 2017 Differanse +/- prosent Arbeiderpartiet 20,8 27,3 6,5 Árja 11,4 3,6 -7,8 Fastboendes liste 2,6 2,7 0,1 Felleslista NSR/SPF 4,6 9,9 5,3 Fremskrittspartiet 8,8 7,7 -1,1 Høyre 6,9 7,8 0,9 Johttisápmelaččaid listu 3,3 2,8 -0,5 Nordkalottfolket 4,3 3,2 -1,1 Norske samers riksforbund 23,9 19,9 -4,0 Senterpartiet 4,7 6,4 1,7 Åarjel-Saemiej Gielh 2,0 1,1 -0,9 Andre 6,4 7,6 1,2

Vitamininnsprøyting

I denne meningsmålingen er Arbeiderpartiet det enkeltpartiet som har størst positiv endring fra valget i 2013, en økning på 6,5 prosent.

SMILER BREDT: Ronny Wilhelmsen (Ap) har all grunn til å være fornøyd. Foto: Arbeiderpartiet

– Det er veldig gledelig og motiverende å få en sånn meningsmåling, nå når den intensive valgkampen begynner. Dette var en vitamininnsprøyting, sier Aps presidentkandidat Ronny Wilhelmsen.

– Dette bekrefter følelsen jeg har hatt når jeg har pratet med folk rundt omkring i Sápmi. Jeg får ofte tilbakemelding på at folk er enige i politikken vår.

Vil kreve mye arbeid

NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo er også ved godt mot, selv om NSR faller med 4,0 prosent, sammenlignet med forrige sametingsvalg.

Presidentkandidat Aili Keskitalo (NSR) lar seg ikke skremme av en liten nedgang. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg vet at det kreves mye arbeid fremover for å nå de velgerne som ikke har bestemt seg, sier Keskitalo.

Keskitalo sier seg selv fornøyd med meningsmålingen, siden Felleslista NSR/SFP i østre valgkrets har en økning på 5,3 prosent.

– De har i valgkretsen jobbet ivrig med Ellos Deatnu-saken, og det kan ha hatt positive ringvirkninger, tror Keskitalo.