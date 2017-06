Juoigganasain oahpásmuvvá máilmmiin

"Europe everything" nammasaš dáiddárprošeakta lágiduvvui gieskat Greikka oaivegávpogis, Athenas. Dán prošeavtta "Documenta" oassái ledje maid sámi dáiddárat bovdejuvvon, sihke govvačeahpit ja musihkkárat. 200 beakkána čoahkkanedje dasto Norgga ambassada vissui miessemánu 16. beaivvi gos maiddái Máze dovddus musihkka- ja girjjálašvuođa kulturbargi, Issát Sámmol Hætta, oassálasttii juoigganas čuojanasain maid ieš lea ráhkadan.

Earát fertejit muitalit ahte sápmelaš maid máhttá

"Europe everything" dáiddárprošeavtta oktavuođas besse olbmot oahpat juoigganasa birra ja ohppe maid mo dainna sáhttá čuojahit.

–Jurddaš, stuorramáilmmis gal beroštit dás ja háliidit oahpat, muhto dáppe min lagas birrasis gal eat beroš das, lohká son.

–Sápmelaččat leat nu guhkká badjelgehččojuvvon ahte leat ieža maid oahpan badjelgeahčat guhtet guimmiideamet ja duolbmut ja danin eat jáhkestuva ahte lea oktage gii lea albma čeahpi ovdalgo finada máilmmis. Go doppe rámiidit su de easka jáhkit ahte ammes nie leage, dat lea gusto čeahpi dat maid, lohká sámi musihkka- ja girjjálašvuođa kulturbargi Issát Sámmol Hætta.

Guokte streaŋgga ja rievssatgiella

Juoigganas maid ieš lea ráhkadan Foto: Arne Ivar Johnsen / Nrk

Sus leat guokte juoigganasa ja dasa lassin lea son Tromssa museii vel dahkan ovtta. Juohkehaš gii fitná doppe sáhttá de oahpásmuvvat dainna ja vel geahčalit čuojahit ge jos nu háliida.

Dán su ođđa juoigganassii lea son bidjan guokte gitára streaŋgga ja dieid streaŋggaid birra vel rievssatgiela mii de dánsu go čuojaha. Issát Sámmol geavaha gitára plektera go čuojaha. Su vuosttaš juoigganasa son ráhkadii 2008:is maŋŋá go Per Mikkel Siri, Guovdageainnus, jámii. Per Mikkel juoiggai vel sráŋggain Cd:a.

–Go sii ledje visot jápmán diet olbmot de jurddašin ahte dát gal lea diekkár oahppu man ii galgga dušše diktit orrut, lohká Issát Sámmol Hætta.