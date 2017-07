Julie Bergan på vift med reinsdyr

Midnattsrocken er kjent for sin backstage over hele verden, skal vi tro vokalist Bjarne Brøndbo i bandet D.D.E.. Denne spesielle følelsen fikk også Bergan føle på.

Etter intervjuet med NRK fikk hun øye på reinsdyrene som står bundet fast, disse ble fort løsnet så Skien-jenta fikk lufte reinen.

– Wææh, hva skjer med reinen nå, hold den vær så snill! ropte Bergan ute på Brennelvnesset som var dynket i midnattssol.

Reinen Muzet, som også var på scenen med D.D.E. i går, var ikke helt fornøyd med sin nye fører og strittet litt imot kommandoene som reineierne hadde lært Bergan.

GJENGEN: Julie Bergan sammen med bandet hennes poserer med et reinsdyr ute på Brennelvneset i Lakselv. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Opplevelse utenom det vanlige

Utenom å ha fått sett litt av naturen fra bussturen mellom Alta og Lakselv har ikke Bergan hatt for mye tid til å se seg om i Porsanger kommune. Men likevel er hun nok fornøyd med å ha sprunget med et reinsdyr.

MOVES: Julie Bergan leverte til tider noen heftige dansetrinn på scenen. Disse ble tatt imot med høy jubel fra publikum. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Nå står det et reinsdyr ved siden av meg. Dette er ikke hverdagskost for ei jente som bor på Frogner. Det er så sykt at jeg ikke forstår hva som skjer, men veldig moro er det, sa Bergan.

Men er alt er ikke bare fryd og gammen, selv ikke i Finnmark. Myggsesongen er godt i gang, og det fikk også 23-åringen merke, men hun var godt forberedt.

– Jeg har fått myggspray så jeg sprayer meg mye nå. Jeg føler jeg får stikk hele tiden, sa Bergan.

«Lokale» innslag

Tana-væring og artist Kevin Boine fikk også sin tid i rampelyset. Dette var, ifølge Boine, den største scenen som han har spilt på så langt.

FORNØYD: Etter konserten var Tana-væringen fornøyd med opptredenen. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Jeg har aldri spilt på en så stor scene som i dag, det blir artig å ha litt mere plass. Det er en stor festival, og jeg tror det blir en fin opptreden.

Kjendisfaktoren var høy bak scenen, men dette påvirker ikke Boine.

– Selv om det er mange kjente artister på scenen så tenker jeg ikke så mye på det.