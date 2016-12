12 personer i Kåfjord har vært innom den nystarta tiltaket siden oppstarten i begynnelsen av november i år. De trengende synes tiltaket er kjempe bra.

Et kjempe bra tiltak for oss, vi slipper å være alene

Edvin Salo og Hallgeir Karlsen fra Manndalen koser seg når de får være en del av Oasen-Galdu. Karlsen sier at ellers må han sitte alene hjemme, hvis dette tiltaket ikke hadde eksistert. Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Både Edvin Salo og Hallgeir Karlsen fra Manndalen har vært faste deltakere på Oasen siden oppstarten. De er begge enig om at tiltaket har vært kjempe bra.

Uten dette tilbudet hadde vi blitt sittende alene hjemme, sier Hallgeir Karlsen som flyttet til Manndalen fra Nordkjosbotn i juni i år. Her tar alle tak når vi har matservering, forteller Edvin Salo.

Edvin Salo forteller at da de bor i en tospråklig kommune, så var det viktig å få et samisk navn på Oasen. Og han fikk hjelp fra en kamerat fra Birtavarre med å finne et samisk navn på senteret, og navnet de valgte ble Galdu.

– Jeg gleder seg som en unge til å treffe de andre på Oasen, og dette har vært et kjempebra tiltak for oss som sliter rusavhengighet, sier Hallgeir Karlsen

Julefeiring på julaften

Sykepleier, Inghild Blomstereng var med på å startet Oasen, og synes at tiltaket har vært over all forventning. Hun roser både kommunen, næringslivet for at tiltaket er startet opp. Og hun er også kjempe glad for hjelpen de private gjør både med kakebaking og hjelpende hånd. Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

I forigår var både Salo og Karlsen i gang med å ordne til julefeiringa de skal ha i dag juleaften. De ordnet stoler og bord på plass for vel 40 deltakere. Oasen arrangerer nemlig julefeiring på selveste julaften for de med rus- og psykiske problemer. Vi blir tilsammen 40 deltakere på julaften forteller sykepleier i Kåfjord kommune, Inghild Blomstereng.

Oasen er åpen for alle som ønsker å treffe andre mennesker, og det er ingen aldersgrense for å stille opp. Blomstereng forteller at de har fått god drahjelp både fra kommunen, næringslivet i kommunen og ikke minst de frivillige som stiller opp med både kaker og annen hjelp.

Hør intervju med Edvin Salo og Hallgeir Karlsen:

Hør intervju med sykepleier Inghild Blomstereng: