Jubler for finværet som kommer nordover

– I løpet av morgendagen og fredagen kommer det til å bli sol i store deler av Troms og Finnmark. De høyeste temperaturene lar litt vente på seg, men det er absolutt en positiv tendens de neste dagene, sier Tore Vassbø, vakthavende meteorolog i Tromsø.

Temperaturen har i gjennomsnitt vært lavere i Finnmark og myggen har latt vente på seg. I Troms har juni vært varmere enn normalen, og skal vi tro meteorologen så blir høytrykket liggende over de nordligste landsdelene en stund.

– Sommervarmen som kommer nå er en forflytning av værsystemer. Ofte har høytrykk og lavtrykk en tendens til å gå i de samme banene i en periode før de flytter seg, sier Vassbø.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Varer varmen?

Selv om høytrykket blir liggende en stund over den nordligste landsdelen så tar alle gode ting slutt etter hvert.

Usikkerheten har også bredt seg litt blant meteorologene rundt om varmen skal avta, men de er samstemte om at det blir hvert fall noen varme dager til helgen.

GLADNYHET: Vakthavende meteorolog Tore Vassbø serverer gode nyheter til folk lengst oppe i nord. Foto: MET

– Det er litt usikre prognoser. Noen prognoser har at finværet vil vare ut neste uke, mens andre mener at det gradvis blir kjøligere. De fleste prognosene er positive og vi kan forvente over tjue grader og vell så det i indre strøk, sier Vassbø.

Av med vinterjakken

Noen som jubler over varmen som er på vei er de tre spreke og aktive guttene som NRK klarte å stoppe i noen minutter. De er glad for at de endelig kan få litt mere behagelige temperaturer mens de er ute.

– Veldig artig når sommervarmen endelig kommer, da får vi sykle og sparke fotball. Når varmen kommer slipper vi endelig å kle på oss tjukke jakker, sier de nesten i kor.

Les også: Dersom du ikke får sommer kan du ta et tilbakeblikk her

Guttene sender også en liten hilsen til det som noen vil kalle en pest og en plage på sommeren.

– Myggen har nok dratt til Syden, vi sender en hilsen for vi savner de virkelig ikke!