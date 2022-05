Vi er på Ibsenhuset i Skien. Symaskinlyder og folk som snakker høres over hele lokalet.

Jouvnas Helmine Bruun Arnesen holder på å legge undertråd i en gammeldags symaskin.

– Jeg syns det er fint å gjøre kreative ting i trygge rom. Det er viktig at man føler seg trygg både på det samiske og det skeive. Da er det lettere for meg å finne ut av det, sier Arnesen.

Hva får du ut av dette kurset?

– Jeg får jo en kofte, da. Det er jo helt fantastisk. Jeg regner med å gråte masse når kofta er ferdig, tror Arnesen.

INTERESSERTE ELEVER: Koftesyerne følger nøye med når læremester Anna-Stina Svakko forklarer hvordan jobben skal gjøres. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Mye skam

Denne helga har ti mennesker fra forskjellige steder i Norge vært på koftekurs.

Arnesen er opprinnelig fra Bjarkøy utenfor Harstad, men har bodd i Oslo en stund.

Koftedesignet til den nye kofta har sitt grunnlag fra lulesamisk område.

For Bruun Arnesen handler det å ta tilbake koftetradisjonen å jobbe med skammen knyttet til den samiske identiteten.

– Jeg kommer fra en slekt der man har følt mye skam. Jeg vil jobbe med min egen skam. Da føles det stort og ta tilbake koftetradisjonen, mener Arnesen.

Les også: Suksess i Kautokeino

Jouvnas Helmine Bruun Arnesen får hjelp av Marja Karlsen fra Tromsø til å prøve den halvferdige kofta. – Dette blir fint, fastslår Arnesen. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Trange kjønnsroller

Koftekurset er en del av Skien kunstforenings kunstprosjekt «Skeive motstandsbevegelser».

Ettersom en kofte ikke sys over natten, holdes koftekurset i to deler. Dette er den første samlingen.

Den andre arrangeres i desember i Skien.

Arrangør Dávvet Bruun-Solbakk har i flere år brukt kvinnekofte fra Polmak i Tana. Nå skal den tidligere NRK-journalisten sy en kjønnsnøytral kofte fra samme område.

– Vi er flere som ønsker å utfordre de tradisjonelle koftenormene. Det er et stort behov for en litt annerledes kofte, sier Bruun-Solbakk.

STORT BEHOV: Arrangør Dávvet Bruun-Solbakk ser behovet for en kjønnsnøytral kofte. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Quim Kamikaze er enig.

– Det er viktig for ikke-binære og transpersoner å lage kjønnsuttrykk der vi føler oss hjemme. Mange opplever kjønnsrollene som litt trange, forklarer Kamikaze til NRK.

Han har tatt det spesielle for- og etternavnet da han for noen år siden levde som husokkupant i London, sammen med andre skeive eller queers.

Der fikk han et kallenavn, som han senere har gjort til sitt offisielt registrerte navn.

Les også: Fikk spontanapplaus i Oslos gater

STOLT: Quim Kamikaze (30) er stolt av den han er og sin samiske bakgrunn. Kofte fra det umesamiske området er utgangspunkt for den nye kjønnsnøytrale kofta. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Radbrekker koftetradisjonen

Det er designeren Anna-Stina Svakko som er kursleder og læremester.

Duodjimesteren bosatt i Porjus i Nord-Sverige kaller de nye koftene for regnbuekofter.

NY TRADISJON: Anna-Stina Svakko forklarer at samekofta alltid har vært i utvikling. – Koftetradisjonen gjenspeiler samfunnet og de personene som bærer kofta, opplyser Svakko. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Den tradisjonelle koften kjennetegner områdestilhørighet, familietilhørighet og kvinne eller herrekofte, noe som viser hvem man er.

– De som syr sine kjønnsnøytrale kofter her vil også vise sin personlighet, forklarer Svakko.

Svakko sier at hun blir kritisert for å gjøre dette. Kritikerne mener hun radbrekker den samiske koftetradisjonen. De mener hun er med på å designe klovnedrakter eller Kiwi-kofter.

Svakko sier at de ønsker ikke å ødelegge kofta. Hun syns trist at noen samer ikke vil godta dette som noe bra og positivt.

– Det er nemlig vår plikt å opptre inkluderende og ønske regnbuesamene velkommen blant oss, understreker Svakko.

Hun minner om at samisk bare har en pronomen for å beskrive kjønn. Det er ordet son. Norsk på sin side han behov for tre ord, han, hun og hen.

– Det forteller vel også noe om oss samer, sier Svakko.