Trafikken stoppet opp pga. raset sent i går kveld. Foto: Josef Per Buljo / Privat

Leirraset gikk ved Ávžejávri, sør for Kløfta. Det varme været i det siste har gjort at snøen for fullt har begynt å smelte oppe på vidda.

Ingen biler eller personer ble tatt av raset. Veien ble åpnet 00:30 fredag. Jordraset hindret trafikken i nærmere 2.5 time.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurderer ikke flom- og jordskredfaren i Finnmark generelt som særlig stor.

Skader lokalt

I NVEs flom- og skredvarsling både flom- og jordskredfaren i Finnmark satt til aktsomhetsnivå gult eller aktsomhetsnivå 2, det vil si nest lavest i en skala til 4.

Aktsomhetsnivå 2 betyr en situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Noen skredhendelser; enkelte store hendelser kan forekomme.

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader pga. raskt økende vannføring i bekker/småelver, isgang, is i bekke-/elveløp, tele etc.

Spesielt stor vannføring/vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden.

Vannføring tett oppunder oransje nivå.

Aktsomhetsnivå rødt (4) betyr ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader.

I Nordland og Troms er flomfaren fredag og lørdag på aktsomhetsnivå 3, det vil si alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader. Jordskredfaren i disse fylkene er på nivå 2.