Jon Henrik tok med kjæresten opp på scenen

– Jeg vil be min kjæreste (flickvän) opp på scenen, var den korte forklaringen Jon Henrik Fjällgren gav publikum da han inviterte Karasjok-jenta Máret Ánne Nystad opp på scenen under lørdagens konsert i Bieskkenjárga i Karasjok.

For mange ble dette det absolutte høydepunktet i årets BeskánLuossaRock.

Jon Henrik Fjällgren. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sammen danset de den sørsamiske dansen sydisdans, som har hentet inspirasjon fra flere forskjellige danseformer. Fjällgren gjorde dansen kjent for hele Sverige da han i 2015 kom på andre plass i Melodifestivalen med joiken «Manne leam frijje» (Jag er fri) (ekstern lenke). Dansen var en viktig del av den visuelle fremførelsen av joiken.

Stegene i sydisdansen minner om Foxtrot men kan, avhengig av hvem som danser, hente inspirasjon både fra norsk gammeldans, bugg ogh moderne swing.

Máret Ánne Nystad er født og oppvokst i Karasjok i Finnmark, og er dattera til varaordfører John Nystad og tidligere redaktør av det kristne samiske tidsskriftet Nuorttanáste, Ann Solveig Nystad.

Ferierte en uke i Karasjok

NRK Sápmi har ikke lyktes å få en kommentar fra Fjällgren eller Nystad.

Lørdag kveld fortalte Jon Henrik Fjällgren imidlertid i et eksklusivt intervju med NRK Sápmi at han før helgas konsert hadde feriert i en hel uke i Karasjok.

Han ankom konsertarenaen sammen med kjæresten Máret Ánne Nystad.

– Jeg liker meg veldig godt her i Karasjok. Her har jeg mange gode venner og jeg ønsker å bli mer kjent med stedet, kulturen og det som måtte finnes her, forklarte Fjällgren til NRK.

Jon Henrik Fjällgren tok seg tid til et kort intervju med NRK etter lørdagens lydsjekk før konserten i Bieskkenjárga. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Kjærligheten til Karasjok har gitt den berømte joikeren ekstra inspirasjon.

– Jeg har allerede laget en joik til ære for Karasjok og den har jeg spilt inn hjemme, men den kommer ikke til å bli fremført i kveld, opplyser Fjällgren.

Inne i en rolig periode

Jon Henrik Mario Fjällgren (30) ble hele Sveriges joikeyndling da han i 2014 vant den svenske TV-konkurransen Talang Sverige. Det var spesielt fremføringen av «Daniels jojk» som gjorde inntrykk på TV-publikum.

Fjällgren deltok i Melodifestivalen (Melodi Grand Prix) i 2015, hvor han kom på andreplass med joiken «Manne leam frijje».

Máret Ánne Nystad er hovedgrunnen til at Jon Henrik Fjällgren liker seg så godt i Karasjok. Foto: Lemet Arne Guttorm Graven / Freelance

I 2017 deltok han i Melodifestivalen med joiken «En värld full av strider (Veareldegusnie jeenh vigkieh)». Her ble det en tredje plass.

– Jeg vet ennå ikke hva det neste i min karriere blir. Jeg har vært inne i en veldig hektisk periode og nå trenger jeg å ta det litt mer med ro. Tiden får vise hva som skjer, sier Jon Henrik Fjällgren til NRK Sápmi.