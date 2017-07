Jon Henrik har feriert i Karasjok i en hel uke

– Jeg liker meg veldig godt her i Karasjok. Her har jeg mange gode venner og jeg ønsker å bli mer kjent med stedet, kulturen og det som måtte finnes her, forklarer Jon Henrik Fjällgren til NRK.

Fjällgren er hovedtrekkplasteret i den samiske festivalen BeskánLuossaRock i den lille grenda Bieskkenjárga to mil sør for Karasjok sentrum.

– Jeg har allerede laget en joik til ære for Karasjok og den har jeg spilt inn hjemme, men den kommer ikke til å bli fremført i kveld, opplyser Fjällgren.

– Fint å opptre på en liten festival

BeskánLuossaRock er den minste av de samiske festivalene. Årets arrangement er den fjerde i rekken og publikumsrekorden er på 800. I fjorårets festival var det litt over 400.

– Jeg syns det er fint å opptre på en liten festival. Det blir mer intimt og jeg får god kontakt med publikum, sier Fjällgren.

De andre artistene på scenen i kveld er Intrigue, Ravggon, Arvvas, John Máhtte Utsi og John André Eira. Jon Henrik Fjällgren er headliner. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Inne i en rolig periode

Jon Henrik Mario Fjällgren (30) ble hele Sveriges joikeyndling da han i 2014 vant han det svenske TV-programmet Talang Sverige med «Daniels jojk».

Fjällgren deltok i Melodifestivalen (Melodi Grand Prix) i 2015, hvor han kom på andreplass med joiken «Jag är fri (Manne leam frijje)».

I 2017 deltok han i Melodifestivalen med joiken «En varld full av strider (Veareldegusnie jeenh vigkieh)». Her ble det en tredje plass.

– Jeg vet ennå ikke hva det neste i min karriere blir. Jeg har vært inne i en veldig hektisk periode og nå trenger jeg å ta det litt mer med ro. Tiden får vise hva som skjer, sier Jon Henrik Fjällgren til NRK Sápmi.