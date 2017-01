– Superstolt over å få lære joiking

– Jeg er enormt stolt over å bli spurt. Som kjent person blir man spurt om å være med i forskjellige TV programmer, men jeg sa nei, nei, nei. Så kom denne og jeg sa JA! Forteller Margaret Berger smilende.

Lørdag kveld er det duket for andre episode av NRKs nye programserie «Muitte Mu» eller «Husk meg», der kjente nordmenn utfordres til å joike et menneske som står dem nær.

Først ut i programserien var artisten Elisabeth Andreassen som laget en kjærlighetsjoik til sin mann Thor. Berger skal joike sin gode venninne og artistkollega, Anneli Drecker.

– Ville imponere Ánde

Det er tydelig at hun har tatt utfordringen svært alvorlig. Hun sitter lett fremoverlent når hun forteller om møtet med hennes mentor og joikelærer Ánde Somby,

– Først ble jeg litt frustrert fordi joik er vanskelig. Jeg ville imponere Ånde og være flink. Etterhvert forsto jeg at jeg måtte tenke litt enklere. Joik er jo mer lyd og transe, og har større spekter enn det man kan bruke i sang, sier hun.,

– Joik høres for sjelden

Berger er glad for at hun gjennom progarmserien får være med å slå et slag for joiken.

– Jeg synes vi har for lite fokus på joik, og joik høres altfor sjelden på radio, den burde spilles mye oftere, sier hun.

– Vi i Norge er veldig opptatt av å ta vare på urfolks kulturer i andre land, mens vi er veldig dårlig på det selv, Joiken løftes ofte frem når det skal være noe kulturelt eller vi skal vise mangfold, som ved OL-åpning, men resten av året skal vi ikke bry oss om det, utdyper Berger.

– Kan sammenlignes med karate

På tross av at eleven er i tvil om hvilke kunnskaper hun har klart å tilegne seg, er joikelæreren mektig imponert.

– Margaret er en hardt arbeidende og utrolig seriøs artist med fantastisk stemme, og hun har den rette ydmyke holdningen man må ha for lære noe nytt, sier Ánde Somby.

Han han selv fortsatt har mye å lære om joik.

– Joik er nesten som karate, man begynner med hvitt belte og jobber seg oppover med graderinger til man får sort belte, så det å lære å joike er et livslangt prosjekt, sier somby, som er utdannet jurist.

Spent på responsen

Margaret er mest spent på hva erfarne joikere mener om joiken til Anneli.

Somby tror hun får positive tilbakemeldinger.

– Margaret har nok en fin farge på beltet sitt, det vil jeg tro at de andre joikerne også tenker, sier Somby.

Mer om hvordan Margaret laget joiken til Anneli får du se i kveld på NRK1 kl. 22:25.