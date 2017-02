Joik eller rein? Hvilken gave er best?

Når man leter i musikkarkiver etter joik, så finner man som oftest joiker med samiske navn i tittelen. Det er nemlig personjoiker som er de vanligste. Men, blant de mange joikene finner man også noen ikke-samiske navn. Sjekk ut hvilke det er i denne videoen:

Funfacts om joik - del 6 Du trenger javascript for å se video.

Både joik og rein i gave

Prinsesse Märtha Louise og fotballspiller Robbie Fowler er blant dem som har fått både joik og reinsdyr i gave. Prinsessen var på besøk i Kautokeino i 2001, og da fikk hun både samekofte, joik og reinsdyr i gave. Sju år etter besøket fikk vi vite at Märthe Louise har reinlykke , noe som ikke alle visstnok har. Joiken hennes heter «Riika nieida» og er komponert av Karen Anne M. Buljo og Marit Hætta Øverli. Å lage en joik til prinsessa var egentlig lett, ifølge Øverli, som fremførte den musikalske gaven for prinsessa i Alta. Märtha Louise fikk med seg joiken på en cd, og sa den gang at hun syntes at joiken var meget fin.

Robbie Fowler gjestet Kautokeino i 2014. Han fikk prøvd seg på snøskuterkjøring og lassokasting. Om kvelden fikk han en egen joik, fremført av Mikkel Rasmus Logje.

Mikkel Rasmus Logje joiker egenkomponert joik til fotballstjernen Robbie Fowler i 2014. Foto: Johan Mathis Gaup / CPM

Se flere bilder fra Fowlers besøk: Robbie Fowlers besøk i Kautokeino i 2014

Gaven som ikke dør

Skistjerna Petter Northug er deleier i en sprintrein, selv om han ikke har vært på besøk hos eieren Anne Risten Sara. Hotellkongen Olav Thon fikk rein i gave (ekstern lenke) da han åpnet hotell i Kautokeino i 2008. Men en rein har jo begrenset levetid, og lever hver dag omgitt av farer. Ergo kan denne gaven plutselig bli borte.

Aili Keskitalo og Olav Thon kjører rein i Kautokeino i 2007. Foto: Sara Ellen Anne Eira / NRK

Men en joik derimot, skal etter sigene leve evig. Det er dog en sannhet med modifikasjoner, da forskere har funnet ut at det er ganske mange joiker som ingen husker lenger, fordi ingen lærte dem videre til andre. Moderne utstyr sørger for at joikene har lengre levetid, og ikke minst at flere har mulighet til å lære dem. Så man kan trygt si at kassettspilleren før i tida, og i disse tider, smarttelefonen, er en gudegave for dem som plutselig får en idé til en joik. Noen tasterykk og så har man tatt vare på en snutt eller to som kan bli til en musikalsk gave til en man har kjær.

Ikke alle får ...

Det finnes altså fortsatt noen medlemmer i det norske kongehus som ikke har fått egne joiker, selv etter flere besøk i samiske områder, både i nord og sør. Kanskje dette er en oppgave for de mange dyktige joikerne som finnes i Sápmi, at de kan lage en joik til disse to. I 2018 fyller de begge 45 år, så da hadde det kanskje passet at de fikk hver sin joik i gave?