Jienastuslohku lassána

Dán jagáš sámediggeválggaide leat 1 953 olbmo searvan jienastuslohkui, ovddit válggaid rájes. Leat erenoamážit olbmot boarráset go 67 jagi ja mátta-norgalaš jienasteaddjit geat leat searvan. Dáid muitala NTB. – Lea dego identitehtajulggaštus go čáliha iežas jienastuslohkui, erenoamážit Mátta-Norggas, cealká Sámedikki dievasčoahkkinjođiheaddji Jørn Are Gaski.