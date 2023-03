Beitene er låst etter mye mildvær og regn i februar.

Stor snøskredfare i Troms og Finnmark

– Store naturlige skred kan løsne av seg selv. Unngå ferdsel i og nært skredterreng, skriver Varsom.no i snøskredvarselet i Vest-Finnmark, Nord-Troms og Lyngen de kommende dagene.

Det er nå sendt ut et rødt snøskredvarsel, som betyr at det er stor snøskredfare.

Varselet gjelder foreløpig på torsdag og fredag.

Mye nedbør og kraftig vind vil gi stor pålagring på et svakt snødekke. Store skred ventes å løsne naturlig, og de kan nå langt ut i flatere terreng.

De kommende dagene er budskapet at folk bør unngå alt av skredterreng, også utløpsområder.



Det er stor usikkerhet i nøyaktig hvor nedbøren treffer.

– Per nå ser det ut som østre delene av regionen er mest utsatt, står det i varselet til Varsom.no.

I varselet skriver de at skredene kan bli så store at de kan begrave en bil eller ødelegge et lite hus.

Langs Finnmarkskysten er varselet på nivå 3. Det betyr at et nytt vedvarende svakt lag høyt i snødekket gjør at det er svært lett å løse ut skred. Derfor bør man også her unngå ferdsel i skredterreng.

Det oransjevarselet gjelder på torsdag.