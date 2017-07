Inuihtta beasai Oscar-akademiijai

Kanáda Nunatuva inuihtta filbmadahkki, Zacharias Kunuk, lea dál beassan erenomáš searvái, namalassii Hollywood Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Dát leat ámerihkálaš searvi mii ovddida filbmadáidaga ja dieđálašvuođa. Lahttun besset sii geat leat dahkan mearkkašan veara barggu filbmaindustriijas. Searvi lea eanemus dovddus go juohká Oscar-bálkkašumi.