Det er bare noen av de punktene i intensjonsavtalen mellom Hamarøy og Tysfjord kommuner som ble undertegnet av de to ordførerne i dag.

Fra første januar 2020 blir den avtalen gjeldende. Men det er på en betingelse: At de respektive kommunestyrene går god for dette. Det avgjøres neste mandag.

Intensjonen er å slå sammen Hamarøy med Tysfjords vestside. Hvor den eksakte kommunegrensen skal gå er det fellesnemnda for de to kommunene som skal utarbeide.

Forhandlingsutvalgene for Hamarøy og Tysfjord kommuner var i dag samlet til et siste møte der finpussen i intensjonsavtalen ble gjort.

Tysfjords ordfører Tor Asgeir Johansen er fornøyd med avtalen.

– Det er gjort et godt grunnlag. Jeg oppfatter det, gjennom de to forhandlingsrundene vi har hatt, at det har vært en god tone. Og det har vært en overordnet intensjon om å få dette til.

Snudde

De to kommunestyrene har tidligere vedtatt å beholde kommunene som de er, men i et senere møte har kommunestyrene gitt klarsignal til å se nærmere på kommunestrukturen igjen.

– Vi må til enhver tid se på hva er virkelighetens verden rundt oss. Det er jo sentrale myndigheter som kjører dette. Og det som gjør at Tysfjord nå tar det opp igjen er Fylkesmannens tilråding, sier ordfører Tor Asgeir Johansen.

Hamarøys delegater ser ikke mørkt på å overta halve Tysfjord. Foto: Sander Andersen / NRK

Store utfordringer

Begge kommunene er under Fylkesmannens kontroll som Robek-kommuner.

Med et akkumulert underskudd på rundt 50 millioner kroner har ikke Tysfjord mye medgift å legge på bordet. Men det tar Hamarøys ordfører Jan Folke Sandnes som en utfordring. I morgen vil han møte Kommunal- og moderniseringsdepartementet til samtale om hvordan man kan løse blant andre den situasjonen.

– Vi forventer at vi må ha hjelp fra Fylkesmannen og departementet i forhold til den situasjonen som er. Men det er vanskelig å si akkurat nå hva resultatet av det blir.

Østsida

Når det gjelder intensjonsgrunnlaget for Ballangen/Narvik med Tysfjords østside er det lagt opp til en desentralisert struktur der en eventuell sammenslåing vil medføre at Tysfjord mister de rådhusfunksjonene de har i dag som egen kommune.

Men ordfører Tor Asgeir Johansen er klar på at det i intensjonsgrunnalget skal opprettholdes de basistjenester som er slik at selve tjenesten ut til innbyggerne blir uendret.

– Kommunen skal drives desentralisert. Det kan godt hende at en funksjon kan drives fra "gamle Tysfjord", sier ordføreren og understreker samtidig at dette er bare et eksempel på en slik funksjon som kan betjenes fra Kjøpsvik.

