Inspireres av sosiale medier til å lage duodji

– Jeg er innom noen sider på Instagram og Facebook for å se hva andre har laget. Det er veldig gøy å se hva andre gjør, og hvordan de gjør det. Man finner inspirasjon på sidene og kan legge en egen vri på det, sier Brekke.

FERDIGPRODUKT: De samiskinspirerte armbåndene er blant flere av tingene Brekke har laget. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Den duodji-interesserte jenta holder til i Oslo og har produsert mange forskjellige samiske håndverk, blant annet med inspirasjon fra sosiale medier.

Flere av sidene har mange hundre følgere fra flere forskjellige land. Sammen følger de siden og beriker den med bilder.

Kribler i fingrene

Brekke lærte seg duodji-kunsten mens hun hadde fremmedspråk på videregående skole i Oslo. Mot slutten av skoleåret fikk de lære å lage koftevesker og dette fortsatte hun med.

Mens hun nå produserer håndverket følger hun både maler og legger sin egen vri på det hun ser på det store internettet.

– Unge bruker sosiale medier for å se hvor fint ting blir, og det kan jo hende at det kribler litt i fingrene når man ser de bildene.

TILBRINGER TID: Brekke har tilbrakt mang en time ved sommerhuset i Kolvik på å produsere duodji. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Eileen Nergård er damen bak Instagram-siden «samekofter». Den har over 4000 følgere og fortsetter å vokse. Siden ble opprettet for litt over et år siden, og Nergård ser at flere har sperret opp øynene for duodji.

– Samisk duodji ser ut til å vokse. Det er mange som vil ha en kofte. De som bor i samiske områder har mange forskjellige kofter, og det er veldig artig at de kan inspirere oss som bor lenger sør i landet.

Muligheter

Dersom Brekke først begynner på en ting er det vanskelig for henne å stoppe. Det å se det ferdige produktet er også en spesiell opplevelse.

OPPRETTET: Eileen Nergård laget siden for litt over et år siden for å finne inspirasjon til å lage sin egne kofte. Foto: Privat

– Med duodji så blir det veldig fint og bra kvalitet. Det er kultur og identitet som hører med. Det er også mange muligheter knyttet til håndverket.

Kultur og identitet er også en av grunnene til at Nergård valgte å opprette siden. Hun bor også i Oslo og hadde også vanskeligheter med å velge hvilken kofte hun skulle lage. Siden det var vanskelig å finne noen koftesider tok hun selv tak.

– Jeg ville ha en kofte selv, men visste ikke hvilken. Det var ikke så lett å finne koftesider på Instagram, derfor valgte jeg å opprette en egen side hvor andre kan tipse meg om sine bilder.

