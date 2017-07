Innblikk i lukkede rom på Márkomeannu

100 år med kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold - det setter rammen når Márkomeannu samiske festival arrangeres i Evenes i Nordland, den siste helgen i juli.

2017 markerer 100 års jubileum for det som regnes som det første all-samiske møtet ble arrangert 1917 i Trondheim eller Tråante som det heter på sør-samisk.

Selv om hovedmarkeringen i Trondheim er over, så fortsetter feiringen ut året. Nytilsatt festivalprodusent i Márkomeannu, Anne Henriette Hætta Reinås, inviterer nå alle til en tredagers markering av Tråante 2017 på årets Márkomeannu.

– Vi har flere programposter som er laget med Tråante 2017 i tankene, både for barn, unge og voksne, sier Hætta Reinås.

Bildeutstilling og kunst

Årets bestillingsverk på Márkomeannu samler 5 samiske kunstnere for å skape samisk samtidskunst i marka. Bestillingsverk utfordrer Joar Nango, Unn Kristin Laberg, Anders Sunna, Matti Aikio og Katarina Pirak Sikku til å skape kunst i naturen rundt festivalen.

Bildeutstillingen "Foto & Fortellinger" viser gamle bilder fra tiden mellom 1910 og 1925, og forteller historien om samisk liv og kultur i Sør-Troms og Nordre-Nordland. Utstillingen er hovedmarkeringen av Tråante 2017 til Várdobáiki samiske senter, og åpnes for første gang på Márkomeannu, forteller festivalprodusent Anne Henriette Hætta Reinås.

Innblikk i lukkede rom

Komikeren Trine Lise Olsen er hovedpersonen i samtalen "Hva har gjort for å gjøre Elsa Laula stolt i dag?", som tar sikte på å speide fremover i tid, men også ta opp utfordringer vi har i dag - på en litt annerledes måte.

Komiker Trine Lise Olsen. Foto: Pressefoto / Márkomeannu

– På årets Várdobáiki-seminar får vi et innblikk i det som har vært lukkede rom, med kun adgang for kvinner. Hvem fikk man hjelp av under en fødsel og hva gjorde man når det ikke eksisterte menskopp eller engangsbind, forteller Hætta Reinås.

Barna skal så klart også få ta del i feiring, og i år får de lage sin helt egne superhelter.