Nå har 84,9 prosent av Norges befolkning, som er 18 år eller eldre, blitt vaksinert med første dose mot covid-19 viruset, 43,9 prosent er fullvaksinerte med to doser, men det er ikke alle som vil la seg vaksinere.

Alta kommune sliter med å få innbyggerne til å vaksinere seg mot viruset, og bestemte nylig å etablere drop-in vaksinemottak.

Inger Elin Kristina Utsi, bosatt i Alta, har flere venner som er skeptiske mot vaksinen.

Dette gjør henne både trist og redd.

– Det er veldig trist for meg og det er ikke så lett å være sammen med dem.

Utsi forklarer at hun er redd for å smitte sine uvaksinerte venner og at de skal stå igjen uten beskyttelse for korona.

– De argumenterer jo med at vaksinen endrer på deres DNA og celler, de stoler verken på vaksinen eller myndighetene, sier Utsi.

Større fare for å bli smittet

Det var i mars 2020 at koronavirus ble klassifisert som pandemi. Det var også starten på å finne vaksine som kan stoppe viruset.

Desember 2020 kunne hele verden juble, vaksinene var endelig ferdig og vaksinasjonen kunne starte.

Likevel er har det vært skepsis knyttet til vaksinen.

Dette er vaksinemotstand Foto: Thomson Reuters Ekspandér faktaboks Vaksinemotstand er å motarbeide bruken av vaksiner.

Frykt for reelle eller hypotetiske bivirkninger er en viktig årsak til slik skepsis, men motstanden kan også være knyttet til livssyn og religion, til generell uvilje mot myndigheter – ofte kombinert med konspirasjonsteorier – eller knyttet til mangelfull vitenskapelig forståelse.

I 2019 omtalte Verdens helseorganisasjon – WHO motstanden mot vaksinering som en av de ti viktigste truslene mot global folkehelse.

Vaksiner har reddet flere liv og hindret mer alvorlig sykdom enn noen andre medisinske fremskritt, og vaksinasjon er trolig det mest kostnadseffektive medisinske redskap som finnes.

Globalt reddes hvert år omkring 2–3 millioner menneskeliv som følge av vaksiner. Kilde: Store Norske Leksikon

Veien mot flokkimmunitet har vært lang og kronglete, og er enda ikke over.

Beskjeden fra overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI) Preben Aavitsland er klar.

– Vi har vaksine til alle som vil ha, og det er ingen grunn til å vente.

VIL IKKE BRUKE TVANG: Overlege i FHI, Preben Aavitsland forteller at de ikke ønsker å ha obligatorisk vaksinering i Norge. Foto: Tor Erik Schrøder

Aavitsland har fått meg seg skepsisen og forklarer at vaksinen inneholder mRNA med oppskriften på koronavirusets priggprotein. Etter at oppskriften er lest i kroppens celler, forsvinner mRNA.

– Arvestoffet i cellene våre, DNA, blir ikke berørt.

FHI er dog ikke bekymret for vaksine-etternølere kan ødelegge flokkimmuniteten.

– Noen vil ikke, noen har ikke fått tilbud ennå, noen vil vente, noen er på ferie. Vi får se etter hvert hvor mange som gjenstår. Vi er ikke så veldig bekymret for dette, sier Aavitsland til NTB.

FHI anbefaler folk om å ta vaksine for å redusere risiko for å bli syke og i tillegg reduserer faren for at man selv skal bli en smittekilde som smitter venner og familie.

– Viruset forsvinner ikke, så de uvaksinerte må nok regne med å bli smittet før eller seinere. De vil ha større fare enn vaksinerte for å bli smittet og syke, sier Aavitsland.

På god vei

I dag er det unge mennesker mellom 25–39 år aldersgruppen som topper statistikken som er blitt vaksinert i Norge, ifølge Folkehelseinstituttets statistikk (FHI).

Foto: Skjermdump av FHI-nettside 05.08.21

Det er Norges minste kommune Utsira som troner vaksinestatistikken over kommuner med størst andel fullvaksinert befolkning.

På bunn finner vi Alta kommune der kun 33.4 % av befolkningen er fullvaksinert.

Foto: SKJERMDUMP AV FHI-NETTSIDE 05.08.21

Kommunelege Peder Halvorsen håper på at grunnen til at de sliter med å få folk til å vaksinere seg er ferietid.

Også han har en klar oppfordring til Altas befolkning

– Det er fortsatt å viktig å vaksinere seg, og kanskje enda viktigere nå som delta-varianten brer om seg så vi får en god vaksinedekning, sier Halvorsen.

– Jeg vil leve

For Inger Elin Kristina Utsi var valget om hun skulle bli vaksinert lett.

– Jeg vil ikke bli syk, og ser ikke enden på dette viruset uten vaksinen. Man vil jo ikke være i en situasjon der en kan dø, man vil leve.

Utsi forteller at hun frykter at det skal komme nye og enda mer smittsomme varianter av koronaviruset som vil gjøre situasjonen verre enn de som allerede herjer.

Hun har også fått beretninger fra folk som har vært koronasyke om vanskene de har i ettertid.

UØNSKET: En fremtid i sykehussenga er noe Inger Elin Kristina Utsi vil unngå. Foto: Sørlandet sykehus

Disse vanskene ønsker ikke hun å få.

– Jeg vil kunne leve i beste velgående og være så frisk som mulig.

Nå anbefaler Utsi å stole på vaksinen og myndighetens anbefaling om å ta vaksinen.

– Jeg tror ikke at det å ta vaksine er farlig, men at det andre alternativet er mye farligere, nemlig å dø, avslutter Utsi.