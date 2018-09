– Jeg sto der stolt i samekofta, så kommer han kledd som en sameklovn

Under 17. mai-toget i Kristiansund kledde Tore Løvik seg ut som en same og tullejoiket i megafon. Løvik er styreleder for Kristiansund Atletklubb, og gikk i toget sammen med klubben.

Klubben la ut flere bilder og video av Løvik på Facebook samme dag, blant annet dette:

Dette bildet delte Kristiansund Atletklubb 17. mai i år på Facebook. Avbildet er styreleder Tore Løvik. Bildet er nå fjernet. Foto: Skjermbilde fra Facenook

– Ydmykende

– Jeg skjemtes og syntes det var så ydmykende. Det var skammelig, sier Ann-Sissel Kitdal.

Hun feiret 17. mai i Kristiansund og la merke til den klovnelignende samen i borgertoget.

Ann-Sissel Kitdal er stolt når hun kler seg i samekofta. Foto: Privat

– Jeg stod der stolt i den fineste kofta mi, og så kommer han kledd som en sameklovn. Jeg følte at han gjorde det på bekostning av meg og min samekofte. Det er på tide at det reageres, mener Kitdal.

– Hvordan ville folk reagert hvis han hadde kledd seg ut som en klovn med bunad? spør hun retorisk.

Men det er ikke første gang folk reagerer på at noen kler seg ut som urfolk. Debatten raste da finansminister Siv Jensen la ut av seg selv i indianerkostyme, Kiwi-ansatte som kledde seg i neongrønne Kiwi-kofter provoserte, og nylig fjernet nettbutikken Partykungen samekostyme fra hyllene.

Idrettsforbundet: – Uheldig

Norges idrettsforbund mener at det er uheldig at idrettslederen ikke tenkte på konsekvensene av å opptre slik.

– En slik stereotyp fremstilling av folkegrupper bør idretten unngå, og heller sørge for at vi behandler folk med respekt, sier rådgiver for verdiarbeid Håvard Øvregård.

Idrettsforbundet har vært i kontakt med Kristiansund Atletklubb og Løvik.

Rådgiver for verdiarbeid i Norges idrettsforbund, Håvard Øvregård. Foto: Kjartan Helleve

– Tore Løvik beklager handlingen. Selv om det ikke var vondt ment, var det en dum og unødvendig handling, sier Øvergård, og legger til:

– Vi har idrettsglede for alle som vår visjon, og nulltoleranse for diskriminering. De som definerer seg som samisk skal ha like stor glede av idretten som andre. Det innebærer at man ikke opplever å bli gjort narr av.

«Usmakelig»

Først i helga kom reaksjonene da bildet ble delt av flere personer som reagerte på det, blant annet i en Facebook-gruppe hvor hundrevis av personer samarbeider for å dokumentere samehets.

Her er et utvalg av reaksjoner på Facebook:

«Triste greier»

«Usmakelig»

«Det sykeste er at det som står på parolene de bærer i toget er: inkludering og fellesskap»

«Et flott forbilde for barna i klubben altså»

– Hårsåre tullinger

Tidligere i uken sa styreleder Tore Løvik i Kristiansund Atletklubb blant annet dette til lokalavisen Tidens Krav:

– Det er noen få fanatiske og hårsåre tullinger som henger seg opp i dette. Dette orker jeg ikke å bry meg om.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Løvik i flere dager, men ikke lyktes.

Onsdags kveld skriver han følgende på klubbens Facebook-side:

«Jeg vil på det sterkeste beklage de reaksjoner og følelser flere har opplevd i forbindelse med drakten jeg benyttet i borgertoget 17. mai. Det var ikke i min intensjon å såre noen.

Jeg har full respekt for samer, som jeg har for alle andre. Jeg ser likevel at min handling med å ikle seg samedrakt med klovnesløyfe var tåpelig og respektløst ovenfor samer og draktens symbolverdi.

Jeg har selv sameblod i årene og det var årsaken til at jeg kjøpte koften. Bruken var ikke vondt ment men heller en dum handling. Jeg beklager og garanterer at liknende aldri vil skje igjen.»