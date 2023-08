I løpet av to uker har Ida Helene Benonisen (25) fått over 320.000 likerklikk og 2,4 millioner visninger på en TikTok-video.

Dette er en markant økning fra den første videoen Benonisen la ut i mars, hvor hun fikk litt over 1000 likerklikk.

I TikTok-videoen Ida får mest oppmerksomhet rundt, forteller hun om hvordan samer og urfolk ble utstilt på fornøyelsesparker på 1900-tallet rundt omkring i verden.

Da NRK tok skjermopptak av videoen, hadde den over 290.000 likerklikk og 2,2 millioner visninger. Tallet fortsetter å øke. Du trenger javascript for å se video. Da NRK tok skjermopptak av videoen, hadde den over 290.000 likerklikk og 2,2 millioner visninger. Tallet fortsetter å øke. Video: Skjermdump: @idabenoni

Startet med Fosen-saken

Idas TikTok-karriere begynte da flere samer samlet seg utenfor Stortinget i Oslo.

– Det startet med at jeg la ut noen videoer for å få litt mer internasjonal oppmerksomhet rundt Fosen-saken, som hadde 600-dagers markering i juni.

Fosen-aksjonen Ekspander/minimer faktaboks Natt til mandag, 27. februar, ble 13 unge båret ut av politiet etter å ha aksjonert ved Olje- og energidepartementet (OED) i nesten fire døgn. Aksjonen startet 500 dager etter Høyesterett, 11. oktober 2021, slo fast at vindkraftanlegget på Fosen i Trøndelag strider med urfolksrettigheter. De aksjonerte med krav om at Høyesterettsdommen måtte få følger og vindturbinene rives. I starten av juni ble det holdt 600-dagers markering foran Stortinget, etterfulgt av demonstrasjonstog. Foreløpig har Fosen-aksjonistene opplyst i en pressemelding at de gjør seg klar til en ny aksjon om det går 100 dager til.

Like etter at hun hadde publisert sine første videoer, la hun merke til at det var stor interesse blant seerne.

– Folk virker nysgjerrige, og ønsker å vite mer om den samiske historien, sier Benonisen.

Nå lager hun innhold der hun snakker om selvvalgte temaer, eller der hun tar opp spørsmål folk har stilt i kommentarfeltet.

STOR INTERESSE: På kommentarfeltet til videoene Ida Benonisen legger ut, er det mange som kommentarer at de ønsker å vite mer. Foto: Skjermdump: @idabenoni

– Kunnskapsmangel

Et tema hun selv mener at elever på skolebenken ikke lærer nok om, og som er vanskelig å finne informasjon om, er det hun kaller for «Skandinavias kolonihistorie».

Selv gikk hun på lektorutdanningen i halvannet år, og forteller at hun ikke fikk innføring i dette feltet.

– Jeg mener at det er mangel på kunnskap om Skandinavias koloniseringshistorie, og at vi trenger å lære mer om dette. Både deres involvering i slavehandel, tropekolonier og koloniseringen av Sápmi.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgard Hoel, forteller at det er viktig at elever får en bred og mangfoldig undervisning:

– Det er viktig at historieundervisningen tar for seg både de gode og vonde sidene av historien vår.

Hoel legger til at det likevel er opptil skolen selv å bestemme innholdet i undervisningen, i henhold til rammeplanene.

– Dette ønsker vi ikke å detaljstyre i departementet, sier statssekretæren.

IKKE DEPARTEMENTET SITT ANSVAR: Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgard Hoel, mener det ikke er departementet sitt ansvar å bestemme innholdet i undervisningen, så lenge undervisningen følger rammeplanen. Foto: Ragne B. Lysaker

Stort behov for mer kunnskap

Astri Andresen, professor i historie ved Universitetet i Bergen, er enig med Ida om at det er et stort behov for samfunnsopplysning når det gjelder samisk historie og samfunn.

Hun forteller at det særlig merkes i diskusjonene om for eksempel Fosen-saken og Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

– Det er mange vrangforestillinger i omløp som det er fint å bli kvitt, som at de fleste samer driver med rein eller at reindrift er som en hvilken som helst næring, sier Andresen.

Hun legger også til at kunnskapsnivået om det samiske har steget mye de seneste tiårene, og at mange unge har lært om samisk historie på skolen.

STORT BEHOV: Professor Astri Andresen mener også at det er et stort behov for opplysning om samisk historie, men at kunnskapsnivået samtidig har blitt betraktelig mye høyere. Foto: Thomas B. Eckhoff

Fra en fornorsket familie

Ida kommer fra en fornorsket familie, men har sin samiske tilhørighet fra det nordsamiske området Karesuando, i Nord-Sverige.

Selv har hun vokst opp på Østlandet.

Ida har dedikert store deler av 20-årene på å lære seg mer om sin egen historie, og tilnærme seg mer kunnskap om kulturen hun selv ikke vokste opp i.

– Kunnskap har vært viktig for å ta tilbake min egen samiske identitet, men det har ikke alltid vært så enkelt. Verken det å finne informasjon om min egen familie eller fornorskningsprosessen, forklarer Benonisen.

– Heldigvis har jeg vært heldig som har hatt eldre folk i slekten min, som har delt historiene med meg. Det er jeg utrolig takknemlig for.

FORNORSKNING: 25-åringen har vokst opp på Østlandet med norsk som morsmål, som følge av fornorskningspolitikken, men røttene hennes stammer fra det kjernesamiske tettstedet Karesuando i Nord-Sverige. Foto: Maud Lervik

Samtidig er hun redd for å tråkke over en grense.

– Jeg har vært veldig redd for å ta en plass som ikke er min når jeg lager innholdet mitt. Men jeg har hatt fokus på om å være åpen om hvilket utgangspunkt jeg kommer fra, for å forstå historien.

Hun mener at det er mye kunnskap og historie som flere burde ha lært, og hun prøver å opplyse andre samtidig som hun selv lærer seg mer om historien.

– For meg så har det på en måte utviklet seg til et prosjekt hvor jeg selv tilnærmer meg kunnskap, samtidig som jeg gir andre en innføring i historien man burde ha lært om fra før.

VIL LÆRE: Ida er selv i en prosess hvor hun vil lære mer om sin samiske identitet. Under Fosen-aksjonen var hun én av frontpersonene. Foto: Jannicke Totland

– Kommer du til å satse på TikTok fremover?

– Jeg vil i hvert fall fortsette å lage innhold så lenge jeg synes at det er spennende, og så lenge jeg føler at andre får noe ut av det. Jeg ønsker ikke å lage innhold bare for å lage innhold, eller bare for å oppnå suksess på TikTok.

– Kunnskapsspredningen er også i seg selv en form for forsoningsarbeidet, selv om jeg mener vi aldri kan forsones samtidig som det pågår et menneskerettighetsbrudd og historien anerkjennes, avslutter Benonisen.