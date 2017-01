I dag slukkes FM-nettet i Nordland

I dag stenges FM-nettet for blant annet NRK og de kommersielle radiokanalene i Nordland. Igjennom dette året slukkes region for region, og om en knapp måned slukkes Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Fordelen er at vi kan levere mange kanaler til hele landet. FM-nettet hadde dårlig kapasitet, men det nye DAB-nettet gir flere titalls kanaler fra NRK, Radio Norge og P4, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Ifølge Eriksen er poenget med DAB+ å få et bedre nett til å sende radio på, og for å utvikle det. Norge er et stort land med en liten befolkning.

– Det blir dumt å bruke penger på å opprettholde et FM-nett som stadig blir dårligere.

Allerede 4. desember ble de samiske sendingene tatt vekk fra P2 og gikk over til DAB. Og kringkastingssjefen mener at de samiske sendingene får store muligheter.

– De samiske kanalene blir også distribuert over hele landet. Vi får rett og slett større rom for å lage innhold på radio, sier kringkastingssjefen.